Tradimento: le anticipazioni (trama e cast) della puntata del 3 ottobre

Questa sera, venerdì 3 ottobre 2025, alle ore 21.30 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Tradimento, la nuova fiction turca pronta a conquistare il pubblico della generalista Mediaset. Nel cast troviamo volti noti come Aras Aydın di Cherry Season e Özlem Tokaslan di DayDreamer fino İlayda Çevik, interprete di Betul in Terra Amara. Ma quali sono le anticipazioni e la trama della puntata di oggi? Ecco tutte le informazioni.

Anticipazioni e trama

Kadriye svela anche a Guzide la verità sulla sua relazione con Tahir Dicleli e approfondisce il suo passato con Sezai. Kahraman si confronta con Mualla, parlando dei suoi veri genitori: le rivela che ora intende cambiare ufficialmente cognome in “Dicleli”, diventando così il capofamiglia ereditario. Oylum va a fare visita alla tomba del suo vero padre e poi va nella casa in cui abitava: qui trova Ilgin, la matrigna di Dundar, che litiga con quest’ultimo e con Guzide perché vuole diseredare il figliastro, cacciandolo di casa, dal momento che non sarebbe il figlio biologico dei Terzioglu. Umit decide finalmente di invitare Yesim a cena, ma purtroppo per lui Dundar lo anticipa. Durante la cena, tra Yesim e il giovane si crea un’atmosfera romantica. Stanca di essere la domestica di Yesim, Azra decide di trovare un modo per diventare indipendente e usa il video, in cui si vede Ipek spingere Serra giù dalle scale, per ricattarla. Ipek, però, si rifiuta di pagare il riscatto. Allora Azra propone allo zio uno scambio: in cambio della casa di Tarik a Sisli, lei gli invierà il video. Tarik accetta e usa il filmato per convincere Sezai a divorziare da Güzide. Sezai sconvolto dalla notizia che la figlia è un’assassina decide di diseredarla. Kahraman minaccia Oltan dopo aver visto il video in cui Tolga affronta Oylum in libreria. Oltan fa un patto con Tolga: farà uscire di prigione Selin se lui promette di cancellare per sempre Oylum dalla sua vita. Dundar racconta alla famiglia che il tribunale gli ha confiscato preventivamente tutte le sue proprietà. Celal informa Kahraman che il corpo di Alpay (il padre di Dundar) è bruciato in un incidente e non c’è modo di prelevare il DNA per scoprire se è il vero padre di Oylum.

Cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Tradimento? Nel cast della nuova fiction turca di Canale 5 ci sono volti noti come Aras Aydın di Cherry Season e Özlem Tokaslan di DayDreamer fino İlayda Çevik, interprete di Betul in Terra Amara. Vediamo insieme gli attori e i personaggi di Tradimento.

Vahide Perçin interpreta la protagonista Güzide Yenersoy, giudice integerrimo e inflessibile, mantiene un atteggiamento fermo e risoluto sia in tribunale sia nella vita privata. Dopo anni di carriera senza compromessi, si trova costretta a rinunciare al suo amato lavoro per salvare la vita di uno dei suoi figli.

Mustafa Uğurlu è Tarık Yenersoy, avvocato di successo e marito di Güzide. Dietro l’apparenza di carismatico professionista, Tarık nasconde loschi affari e oscuri segreti. Yusuf Çim dà il volto a Ozan Yenersoy, giovane ingegnere e figlio di Güzide. Ha ereditato l’avidità dal padre Tarık e questa sua ambizione ne ostacola la carriera.

Feyza Sevil Güngör è Oylum Yenersoy, figlia di Güzide che ha dovuto rinunciare all’amore di Tolga per sposare Behram, condannandosi a un matrimonio infelice. Caner Şahin interpreta Tolga Kaşifoğlu, ragazzo da sempre innamorato dell’amica d’infanzia Oylum. La loro storia è naufragata per orgoglio e pressioni familiari. Il giovane a sposato Selin, migliore amica di Oylum. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.