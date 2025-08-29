Icona app
TV

Tradimento: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 29 agosto

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Tradimento: le anticipazioni (trama e cast) della puntata del 29 agosto

Questa sera, venerdì 29 agosto 2025, alle ore 21.30 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Tradimento, la nuova fiction turca pronta a conquistare il pubblico della generalista Mediaset. Nel cast troviamo volti noti come Aras Aydın di Cherry Season e Özlem Tokaslan di DayDreamer fino İlayda Çevik, interprete di Betul in Terra Amara. Ma quali sono le anticipazioni e la trama della puntata di oggi? Ecco tutte le informazioni.

Anticipazioni e trama

Mualla si confida con Celal e rivela che Kahraman è figlio del suo defunto marito, Tahir, e di una danzatrice del ventre e che era stato dato ancora in fasce a sua sorella Nuran, la quale non poteva avere figli. Ipek scopre che Guzide e Sezai si sono sposati e piomba in casa Ozguder per affrontare la coppia, ma Sezai la disconosce come figlia e lei va via ferita e indignata. Tolga si precipita in ospedale da Oylum e le esprime il suo dispiacere per l’accaduto, quando Kahraman apre gli occhi.
Finalmente Kahraman si sveglia dopo l’operazione, per la gioia di Oylum e di tutta la famiglia. Ipek elabora un piano per vendicarsi di Yesim e coinvolge Azra, che nel frattempo è esasperata dal ruolo di baby-sitter e domestica datole dalla donna: le due ragazze si intrufolano nella camera di Oltan e rubano il suo portatile, copiando il video di Yesim che la ritrae come una escort. L’indomani, a casa Dicleli, sono tutti indaffarati nei preparativi per il ritorno di Kahraman: Ilknur detta ordini a Oznur e lei la zittisce, ricordandole che, ora che gli sposi torneranno a casa, lei è a rischio licenziamento per aver spettegolato su Oylum e Tolga. Yesim recupera i soldi della sua cauzione e di Umit, ma si rifiuta di darli a Tarik; questi viene informato da Azra che la USB con cui Yesim lo ricatta, in realtà, è vuota. Guzide si reca ancora una volta da Dundar con i risultati del test del DNA, ma lui non dice niente.

Tarik sfrutta la diretta TV a cui partecipa per chiedere perdono a Guzide ma lei e Sezai, nel vederlo, rimangono disgustati. Nel frattempo, Serra chiede dei soldi a sua sorella che però decide di non darglieli e la caccia via. A quel punto la ragazza chiede i soldi ad Oltan. Sezai incontra Kadriye e i due si dicono addio. Serra comunica ad Oltan che aspetta un figlio da Tolga e lui le chiede espressamente di abortire in cambio di dieci milioni di dollari. Serra va a casa di Selin, le due hanno una discussione e quest’ultima, viene a sapere dalla sorella tutta la veritò. Selin va in azienda e spara a Tolga.

Cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Tradimento? Nel cast della nuova fiction turca di Canale 5 ci sono volti noti come Aras Aydın di Cherry Season e Özlem Tokaslan di DayDreamer fino İlayda Çevik, interprete di Betul in Terra Amara. Vediamo insieme gli attori e i personaggi di Tradimento.

Vahide Perçin interpreta la protagonista Güzide Yenersoy, giudice integerrimo e inflessibile, mantiene un atteggiamento fermo e risoluto sia in tribunale sia nella vita privata. Dopo anni di carriera senza compromessi, si trova costretta a rinunciare al suo amato lavoro per salvare la vita di uno dei suoi figli.

Mustafa Uğurlu è Tarık Yenersoy, avvocato di successo e marito di Güzide. Dietro l’apparenza di carismatico professionista, Tarık nasconde loschi affari e oscuri segreti. Yusuf Çim dà il volto a Ozan Yenersoy, giovane ingegnere e figlio di Güzide. Ha ereditato l’avidità dal padre Tarık e questa sua ambizione ne ostacola la carriera.

Feyza Sevil Güngör è Oylum Yenersoy, figlia di Güzide che ha dovuto rinunciare all’amore di Tolga per sposare Behram, condannandosi a un matrimonio infelice. Caner Şahin interpreta Tolga Kaşifoğlu, ragazzo da sempre innamorato dell’amica d’infanzia Oylum. La loro storia è naufragata per orgoglio e pressioni familiari. Il giovane a sposato Selin, migliore amica di Oylum. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

  • Vahide Perçin – Güzide Özgüder
  • Ercan Kesal – Ali Sezai Okumuş
  • Mustafa Uğurlu – Tarık Yenersoy
  • Yusuf Çim – Ozan Yenersoy
  • Cem Bender – Oltan Kaşifoğlu
  • Caner Şahin – Tolga Kaşifoğlu
  • Feyza Sevil Güngör – Oylum Yenersoy
  • Defne Samyeli – Elmas Heves
  • Asena Girişken – Yeşim Denizeren
  • Cem Sürgit – Ümit Özgüder
  • Meltem Baytok – Nazan Tokluca
  • Canan Ürekil – Zeynep
  • Aras Aydın – Behram Dicleli
  • Merve Altınkaya – Burcu
  • Selin Kahraman – Zeliş
  • Özlem Tokaslan – İlknur Gülsoy
  • Nursel Köse – Mualla Dicleli
  • Tarık Ündüz – Selçuk
  • Berkay Ateş – Kahraman
  • Alize Gördüm – Azra
  • İrem Tuncer – Serra
  • İlayda Çevik – İpek Okuyan
Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
