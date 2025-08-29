Mualla si confida con Celal e rivela che Kahraman è figlio del suo defunto marito, Tahir, e di una danzatrice del ventre e che era stato dato ancora in fasce a sua sorella Nuran, la quale non poteva avere figli. Ipek scopre che Guzide e Sezai si sono sposati e piomba in casa Ozguder per affrontare la coppia, ma Sezai la disconosce come figlia e lei va via ferita e indignata. Tolga si precipita in ospedale da Oylum e le esprime il suo dispiacere per l’accaduto, quando Kahraman apre gli occhi.

Finalmente Kahraman si sveglia dopo l’operazione, per la gioia di Oylum e di tutta la famiglia. Ipek elabora un piano per vendicarsi di Yesim e coinvolge Azra, che nel frattempo è esasperata dal ruolo di baby-sitter e domestica datole dalla donna: le due ragazze si intrufolano nella camera di Oltan e rubano il suo portatile, copiando il video di Yesim che la ritrae come una escort. L’indomani, a casa Dicleli, sono tutti indaffarati nei preparativi per il ritorno di Kahraman: Ilknur detta ordini a Oznur e lei la zittisce, ricordandole che, ora che gli sposi torneranno a casa, lei è a rischio licenziamento per aver spettegolato su Oylum e Tolga. Yesim recupera i soldi della sua cauzione e di Umit, ma si rifiuta di darli a Tarik; questi viene informato da Azra che la USB con cui Yesim lo ricatta, in realtà, è vuota. Guzide si reca ancora una volta da Dundar con i risultati del test del DNA, ma lui non dice niente.

Tarik sfrutta la diretta TV a cui partecipa per chiedere perdono a Guzide ma lei e Sezai, nel vederlo, rimangono disgustati. Nel frattempo, Serra chiede dei soldi a sua sorella che però decide di non darglieli e la caccia via. A quel punto la ragazza chiede i soldi ad Oltan. Sezai incontra Kadriye e i due si dicono addio. Serra comunica ad Oltan che aspetta un figlio da Tolga e lui le chiede espressamente di abortire in cambio di dieci milioni di dollari. Serra va a casa di Selin, le due hanno una discussione e quest’ultima, viene a sapere dalla sorella tutta la veritò. Selin va in azienda e spara a Tolga.