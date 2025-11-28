Tradimento: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 28 novembre
Questa sera, venerdì 28 novembre 2025, alle ore 21.30 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Tradimento, la nuova fiction turca pronta a conquistare il pubblico della generalista Mediaset. Nel cast troviamo volti noti come Aras Aydın di Cherry Season e Özlem Tokaslan di DayDreamer fino İlayda Çevik, interprete di Betul in Terra Amara. Ma quali sono le anticipazioni e la trama della puntata di oggi? Ecco tutte le informazioni.
Anticipazioni e trama
Ipek con la complicità di Neva, decide di vendicarsi di Azra. Grazie a Mualla e Celal, Guzide scopre dove si nasconde Tarik e viene a sapere che suo figlio è morto. Neva scappa; Ipek minaccia Azra con la pistola e la costringe a rivelarle il PIN delle sue carte di credito, dopodichè fugge rifugiandosi in un hotel. Azra viene liberata dagli inquilini del condominio e denuncia tutto alla polizia, che fa irruzione nell’Hotel dove alloggia Ipek, ma non la trova. Tolga riesce a decriptare il video in cui Tarik spara a Korkmaz e lo fa vedere a Guzide, che denuncia Tarik al procuratore. Celal rivela a Oylum chi sono i suoi veri genitori. Oylum e Kahraman vanno a fare visita al vero padre, malato di Alzheimer, ma arrivano troppo tardi: egli è infatti morto da poche ore. Dundar dice addio a Yesim e se ne torna ad Esme. Tolga spia una conversazione tra Oltan e Mualla riguardante Can e, sospettando la verità, si dirige alla villa dei Dicleli. Qui trova Oznur che se ne sta andando con le valigie e la costringe a parlare: scopre così che Can è in realtà suo figlio.
Tarik si incontra con Guzide per chiederle di essere perdonato, ma lei non cambia idea e resta impassibile mentre l’uomo viene arrestato per l’omicidio di Korkmaz. Tolga scopre che Can è suo figlio ed è pronto a rapirlo e scappare con Selin. Prima di uscire di casa per parlare con il padre, dice a Selin di amarla. Ipek arriva da Oltan e lo minaccia con una pistola chiedendogli se l’ha mai amata. In quel momento, arriva Tolga e accidentalmente la ragazza gli spara. Tolga muore fra le braccia del padre, chiedendogli di dire a Can quanto suo padre l’abbia amato. Sezai accorre insieme all’ispettore quando ormai è troppo tardi e Ipek viene arrestata. Yesim è pronta a confessare l’omicidio di Burcu alla polizia, ma capendo che Oyku è ancora troppo piccola per stare da sola, cambia idea. Purtroppo, poco dopo muore anche lei in un incidente sulla linea del tram. Un anno dopo: tutti insieme si ritrovano a casa Ozguder per festeggiare i due anni di Can.
Cast
Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Tradimento? Nel cast della nuova fiction turca di Canale 5 ci sono volti noti come Aras Aydın di Cherry Season e Özlem Tokaslan di DayDreamer fino İlayda Çevik, interprete di Betul in Terra Amara. Vediamo insieme gli attori e i personaggi di Tradimento.
Vahide Perçin interpreta la protagonista Güzide Yenersoy, giudice integerrimo e inflessibile, mantiene un atteggiamento fermo e risoluto sia in tribunale sia nella vita privata. Dopo anni di carriera senza compromessi, si trova costretta a rinunciare al suo amato lavoro per salvare la vita di uno dei suoi figli.
Mustafa Uğurlu è Tarık Yenersoy, avvocato di successo e marito di Güzide. Dietro l’apparenza di carismatico professionista, Tarık nasconde loschi affari e oscuri segreti. Yusuf Çim dà il volto a Ozan Yenersoy, giovane ingegnere e figlio di Güzide. Ha ereditato l’avidità dal padre Tarık e questa sua ambizione ne ostacola la carriera.
Feyza Sevil Güngör è Oylum Yenersoy, figlia di Güzide che ha dovuto rinunciare all’amore di Tolga per sposare Behram, condannandosi a un matrimonio infelice. Caner Şahin interpreta Tolga Kaşifoğlu, ragazzo da sempre innamorato dell’amica d’infanzia Oylum. La loro storia è naufragata per orgoglio e pressioni familiari. Il giovane a sposato Selin, migliore amica di Oylum. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.
- Vahide Perçin – Güzide Özgüder
- Ercan Kesal – Ali Sezai Okumuş
- Mustafa Uğurlu – Tarık Yenersoy
- Yusuf Çim – Ozan Yenersoy
- Cem Bender – Oltan Kaşifoğlu
- Caner Şahin – Tolga Kaşifoğlu
- Feyza Sevil Güngör – Oylum Yenersoy
- Defne Samyeli – Elmas Heves
- Asena Girişken – Yeşim Denizeren
- Cem Sürgit – Ümit Özgüder
- Meltem Baytok – Nazan Tokluca
- Canan Ürekil – Zeynep
- Aras Aydın – Behram Dicleli
- Merve Altınkaya – Burcu
- Selin Kahraman – Zeliş
- Özlem Tokaslan – İlknur Gülsoy
- Nursel Köse – Mualla Dicleli
- Tarık Ündüz – Selçuk
- Berkay Ateş – Kahraman
- Alize Gördüm – Azra
- İrem Tuncer – Serra
- İlayda Çevik – İpek Okuyan