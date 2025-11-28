Ipek con la complicità di Neva, decide di vendicarsi di Azra. Grazie a Mualla e Celal, Guzide scopre dove si nasconde Tarik e viene a sapere che suo figlio è morto. Neva scappa; Ipek minaccia Azra con la pistola e la costringe a rivelarle il PIN delle sue carte di credito, dopodichè fugge rifugiandosi in un hotel. Azra viene liberata dagli inquilini del condominio e denuncia tutto alla polizia, che fa irruzione nell’Hotel dove alloggia Ipek, ma non la trova. Tolga riesce a decriptare il video in cui Tarik spara a Korkmaz e lo fa vedere a Guzide, che denuncia Tarik al procuratore. Celal rivela a Oylum chi sono i suoi veri genitori. Oylum e Kahraman vanno a fare visita al vero padre, malato di Alzheimer, ma arrivano troppo tardi: egli è infatti morto da poche ore. Dundar dice addio a Yesim e se ne torna ad Esme. Tolga spia una conversazione tra Oltan e Mualla riguardante Can e, sospettando la verità, si dirige alla villa dei Dicleli. Qui trova Oznur che se ne sta andando con le valigie e la costringe a parlare: scopre così che Can è in realtà suo figlio.

Tarik si incontra con Guzide per chiederle di essere perdonato, ma lei non cambia idea e resta impassibile mentre l’uomo viene arrestato per l’omicidio di Korkmaz. Tolga scopre che Can è suo figlio ed è pronto a rapirlo e scappare con Selin. Prima di uscire di casa per parlare con il padre, dice a Selin di amarla. Ipek arriva da Oltan e lo minaccia con una pistola chiedendogli se l’ha mai amata. In quel momento, arriva Tolga e accidentalmente la ragazza gli spara. Tolga muore fra le braccia del padre, chiedendogli di dire a Can quanto suo padre l’abbia amato. Sezai accorre insieme all’ispettore quando ormai è troppo tardi e Ipek viene arrestata. Yesim è pronta a confessare l’omicidio di Burcu alla polizia, ma capendo che Oyku è ancora troppo piccola per stare da sola, cambia idea. Purtroppo, poco dopo muore anche lei in un incidente sulla linea del tram. Un anno dopo: tutti insieme si ritrovano a casa Ozguder per festeggiare i due anni di Can.