TV

Tradimento: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 26 settembre

di Anton Filippo Ferrari
Tradimento: le anticipazioni (trama e cast) della puntata del 26 settembre

Questa sera, venerdì 26 settembre 2025, alle ore 21.30 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Tradimento, la nuova fiction turca pronta a conquistare il pubblico della generalista Mediaset. Nel cast troviamo volti noti come Aras Aydın di Cherry Season e Özlem Tokaslan di DayDreamer fino İlayda Çevik, interprete di Betul in Terra Amara. Ma quali sono le anticipazioni e la trama della puntata di oggi? Ecco tutte le informazioni.

Anticipazioni e trama

Guzide affronta Sezai e gli dice di aver scoperto che Kadriye è la madre di Kahraman. Selin, alla notizia della morte di sua sorella, mette a soqquadro la cella del carcere e viene portata in una clinica psichiatrica. Kadriye si presenta in hotel per incontrare Kahraman. Yesim e Umit hanno un colloquio per un lavoro, ma il cliente, un uomo viscido, si rivela interessato solo a Yesim: Umit da’ in escandescenza e lo aggredisce, ma l’uomo tira fuori la pistola e spara un colpo, ferendolo alla mano. Kadriye si reca da Kahraman per parlare con lui, ma questi la caccia via in malo modo: a consolare la donna arriva Sezai, il quale le infonde la speranza che il rapporto col figlio potrà migliorare. Tolga chiede perdono a Oltan per aver pensato che avesse ucciso lui Serra e i due si riappacificano. Nel frattempo, tornati dall’ospedale, Yesim e Umit raccontano l’episodio alla famiglia Yenersoy; tra Yesim e Dundar sembra esserci del tenero, e lui si offre di riaccompagnarla a casa, conoscendo, così, la sorellina Oyku. A casa di Guzide sopraggiunge poi Tarik, il quale si autoinvita a cena; poco dopo arriva anche Sezai e tra i due rivali in amore scoppia la rissa. Mualla vuole a tutti i costi cercare di riportare Berhan a casa, ma Oylum le mostra un video dove dichiara che il bambino è figlio di Tolga e minaccia di mostrarlo a tutta la famiglia Dicleli. Kahraman torna da Oylum e le racconta di aver scoperto chi è la sua vera madre e nel discorso viene fuori anche che questa donna in passato era legata a Sezai. Nel frattempo Umit confessa a Zeynep di essersi innamorato di Yesim.

Cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Tradimento? Nel cast della nuova fiction turca di Canale 5 ci sono volti noti come Aras Aydın di Cherry Season e Özlem Tokaslan di DayDreamer fino İlayda Çevik, interprete di Betul in Terra Amara. Vediamo insieme gli attori e i personaggi di Tradimento.

Vahide Perçin interpreta la protagonista Güzide Yenersoy, giudice integerrimo e inflessibile, mantiene un atteggiamento fermo e risoluto sia in tribunale sia nella vita privata. Dopo anni di carriera senza compromessi, si trova costretta a rinunciare al suo amato lavoro per salvare la vita di uno dei suoi figli.

Mustafa Uğurlu è Tarık Yenersoy, avvocato di successo e marito di Güzide. Dietro l’apparenza di carismatico professionista, Tarık nasconde loschi affari e oscuri segreti. Yusuf Çim dà il volto a Ozan Yenersoy, giovane ingegnere e figlio di Güzide. Ha ereditato l’avidità dal padre Tarık e questa sua ambizione ne ostacola la carriera.

Feyza Sevil Güngör è Oylum Yenersoy, figlia di Güzide che ha dovuto rinunciare all’amore di Tolga per sposare Behram, condannandosi a un matrimonio infelice. Caner Şahin interpreta Tolga Kaşifoğlu, ragazzo da sempre innamorato dell’amica d’infanzia Oylum. La loro storia è naufragata per orgoglio e pressioni familiari. Il giovane a sposato Selin, migliore amica di Oylum. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

  • Vahide Perçin – Güzide Özgüder
  • Ercan Kesal – Ali Sezai Okumuş
  • Mustafa Uğurlu – Tarık Yenersoy
  • Yusuf Çim – Ozan Yenersoy
  • Cem Bender – Oltan Kaşifoğlu
  • Caner Şahin – Tolga Kaşifoğlu
  • Feyza Sevil Güngör – Oylum Yenersoy
  • Defne Samyeli – Elmas Heves
  • Asena Girişken – Yeşim Denizeren
  • Cem Sürgit – Ümit Özgüder
  • Meltem Baytok – Nazan Tokluca
  • Canan Ürekil – Zeynep
  • Aras Aydın – Behram Dicleli
  • Merve Altınkaya – Burcu
  • Selin Kahraman – Zeliş
  • Özlem Tokaslan – İlknur Gülsoy
  • Nursel Köse – Mualla Dicleli
  • Tarık Ündüz – Selçuk
  • Berkay Ateş – Kahraman
  • Alize Gördüm – Azra
  • İrem Tuncer – Serra
  • İlayda Çevik – İpek Okuyan
Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
