Tradimento: le anticipazioni (trama e cast) della nona puntata, 26 gennaio

Questa sera, domenica 26 gennaio 2025, alle ore 21.30 su Canale 5 va in onda la nona puntata di Tradimento, la nuova fiction turca pronta a conquistare il pubblico della generalista Mediaset. Nel cast troviamo volti noti come Aras Aydın di Cherry Season e Özlem Tokaslan di DayDreamer fino İlayda Çevik, interprete di Betul in Terra Amara. Ma quali sono le anticipazioni e la trama della puntata di oggi? Ecco tutte le informazioni.

Anticipazioni e trama

Sezai consegna a Güzide i documenti necessari per l’espatrio di Oylum, ma la tensione tra madre e figlia è palpabile. Tarik scopre una lettera di addio di Yesim, che è scappata portando con sé la figlia. Disperato, si affida a Oltan per rintracciarla. Tuttavia, Güzide scopre che Yesim si nasconde a casa di Burcu e sta manipolando Tarik, facendogli credere di averlo abbandonato per ottenere ciò che vuole.

Oylum riceve un ultimatum dalla scuola di danza di New York: se non si presenterà entro due giorni, la sua iscrizione sarà cancellata. Non trovando biglietti disponibili e non ricevendo aiuto dal padre, Oylum accetta controvoglia il supporto di Tolga, che, nonostante i dissapori, decide di aiutarla.

Mentre Tarik e Yesim si recano in ospedale per convincere l’infermiera a testimoniare contro Güzide, Oltan sfrutta la situazione per riprendersi un milione di dollari. Lara, nel frattempo, tiene sotto controllo i movimenti di Kaan, Hayri e Mustafa, aumentando l’intricata rete di tensioni.

Cast

Vahide Perçin interpreta la protagonista Güzide Yenersoy, giudice integerrimo e inflessibile, mantiene un atteggiamento fermo e risoluto sia in tribunale sia nella vita privata. Dopo anni di carriera senza compromessi, si trova costretta a rinunciare al suo amato lavoro per salvare la vita di uno dei suoi figli.

Mustafa Uğurlu è Tarık Yenersoy, avvocato di successo e marito di Güzide. Dietro l’apparenza di carismatico professionista, Tarık nasconde loschi affari e oscuri segreti. Yusuf Çim dà il volto a Ozan Yenersoy, giovane ingegnere e figlio di Güzide. Ha ereditato l’avidità dal padre Tarık e questa sua ambizione ne ostacola la carriera.

Feyza Sevil Güngör è Oylum Yenersoy, figlia di Güzide che ha dovuto rinunciare all’amore di Tolga per sposare Behram, condannandosi a un matrimonio infelice. Caner Şahin interpreta Tolga Kaşifoğlu, ragazzo da sempre innamorato dell’amica d’infanzia Oylum. La loro storia è naufragata per orgoglio e pressioni familiari. Il giovane a sposato Selin, migliore amica di Oylum. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.