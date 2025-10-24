Sezai mette in chiaro la sua posizione con Oltan rispetto alla gravidanza di Ipek; l’imprenditore, appresa la notizia e per dovere nei confronti di Sezai, comunica a Ipek che la sposerà solo per sdebitarsi, ma che non la amerà mai. Ilknur va da Mualla a chiedere perdono, ma viene cacciata malamente. Azra va a trovare Selin e le rivela che è stata Ipek a spingere Serra dalle scale.

Yesim si reca a scuola da Oyku per riabbracciarla: la bambina capisce che Tarik le ha mentito dicendole che sua madre era partita per l’Australia e l’aveva abbandonata; più tardi Yesim si presenta nell’ufficio di Tarik e gli propone un accordo di separazione in cui lei si impegna a non chiedergli un soldo, in cambio della custodia della bambina. Neva da’ consigli a Ipek su come riconquistare Oltan e le due fantasticano sull’abito da sposa. Kadriye si trasferisce nella villa Dicleli, con il disappunto di Mualla e lo stupore di Oylum, che non era stata informata dal marito: i due discutono perché Kahraman ha preso una decisione senza averla coinvolta e perché non si rende conto che la presenza di sua madre in casa loro turberà l’equilibrio generale. Non potendo vivere con Yesim per ordini di Murat, Ilknur, sola e sconsolata, viene all’improvviso riaccolta da Mualla, la quale le affida il compito di spiare Kadriye e tenerla informata di ogni suo singolo movimento.

Oltan ha sposato Ipek ma non ha intenzione di vivere con lei e il bambino in arrivo. Sezai parla con Nazan e gli spiega i suoi sentimenti, la donna cerca di aiutarlo ma non serve a niente. Nel frattempo, Guzide comunica a Tarik e ai figli che il risultato del test DNA dichiara che non c’è corrispondenza con loro. Oylum si sente perduta e non sa chi sia la sua vera famiglia. Nel frattempo Kadriye cerca di fare amicizia con Ilknur e Oznur, mentre Mualla è sempre piu’ irritata dalla sua presenza.