24 ottobre
Home » Spettacoli » TV
TV

Tradimento: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 24 ottobre

Immagine di copertina
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

Tradimento: le anticipazioni (trama e cast) della puntata del 24 ottobre

Questa sera, venerdì 24 ottobre 2025, alle ore 21.30 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Tradimento, la nuova fiction turca pronta a conquistare il pubblico della generalista Mediaset. Nel cast troviamo volti noti come Aras Aydın di Cherry Season e Özlem Tokaslan di DayDreamer fino İlayda Çevik, interprete di Betul in Terra Amara. Ma quali sono le anticipazioni e la trama della puntata di oggi? Ecco tutte le informazioni.

Anticipazioni e trama

Sezai mette in chiaro la sua posizione con Oltan rispetto alla gravidanza di Ipek; l’imprenditore, appresa la notizia e per dovere nei confronti di Sezai, comunica a Ipek che la sposerà solo per sdebitarsi, ma che non la amerà mai. Ilknur va da Mualla a chiedere perdono, ma viene cacciata malamente. Azra va a trovare Selin e le rivela che è stata Ipek a spingere Serra dalle scale.

Yesim si reca a scuola da Oyku per riabbracciarla: la bambina capisce che Tarik le ha mentito dicendole che sua madre era partita per l’Australia e l’aveva abbandonata; più tardi Yesim si presenta nell’ufficio di Tarik e gli propone un accordo di separazione in cui lei si impegna a non chiedergli un soldo, in cambio della custodia della bambina. Neva da’ consigli a Ipek su come riconquistare Oltan e le due fantasticano sull’abito da sposa. Kadriye si trasferisce nella villa Dicleli, con il disappunto di Mualla e lo stupore di Oylum, che non era stata informata dal marito: i due discutono perché Kahraman ha preso una decisione senza averla coinvolta e perché non si rende conto che la presenza di sua madre in casa loro turberà l’equilibrio generale. Non potendo vivere con Yesim per ordini di Murat, Ilknur, sola e sconsolata, viene all’improvviso riaccolta da Mualla, la quale le affida il compito di spiare Kadriye e tenerla informata di ogni suo singolo movimento.

Oltan ha sposato Ipek ma non ha intenzione di vivere con lei e il bambino in arrivo. Sezai parla con Nazan e gli spiega i suoi sentimenti, la donna cerca di aiutarlo ma non serve a niente. Nel frattempo, Guzide comunica a Tarik e ai figli che il risultato del test DNA dichiara che non c’è corrispondenza con loro. Oylum si sente perduta e non sa chi sia la sua vera famiglia. Nel frattempo Kadriye cerca di fare amicizia con Ilknur e Oznur, mentre Mualla è sempre piu’ irritata dalla sua presenza.

Cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Tradimento? Nel cast della nuova fiction turca di Canale 5 ci sono volti noti come Aras Aydın di Cherry Season e Özlem Tokaslan di DayDreamer fino İlayda Çevik, interprete di Betul in Terra Amara. Vediamo insieme gli attori e i personaggi di Tradimento.

Vahide Perçin interpreta la protagonista Güzide Yenersoy, giudice integerrimo e inflessibile, mantiene un atteggiamento fermo e risoluto sia in tribunale sia nella vita privata. Dopo anni di carriera senza compromessi, si trova costretta a rinunciare al suo amato lavoro per salvare la vita di uno dei suoi figli.

Mustafa Uğurlu è Tarık Yenersoy, avvocato di successo e marito di Güzide. Dietro l’apparenza di carismatico professionista, Tarık nasconde loschi affari e oscuri segreti. Yusuf Çim dà il volto a Ozan Yenersoy, giovane ingegnere e figlio di Güzide. Ha ereditato l’avidità dal padre Tarık e questa sua ambizione ne ostacola la carriera.

Feyza Sevil Güngör è Oylum Yenersoy, figlia di Güzide che ha dovuto rinunciare all’amore di Tolga per sposare Behram, condannandosi a un matrimonio infelice. Caner Şahin interpreta Tolga Kaşifoğlu, ragazzo da sempre innamorato dell’amica d’infanzia Oylum. La loro storia è naufragata per orgoglio e pressioni familiari. Il giovane a sposato Selin, migliore amica di Oylum. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

  • Vahide Perçin – Güzide Özgüder
  • Ercan Kesal – Ali Sezai Okumuş
  • Mustafa Uğurlu – Tarık Yenersoy
  • Yusuf Çim – Ozan Yenersoy
  • Cem Bender – Oltan Kaşifoğlu
  • Caner Şahin – Tolga Kaşifoğlu
  • Feyza Sevil Güngör – Oylum Yenersoy
  • Defne Samyeli – Elmas Heves
  • Asena Girişken – Yeşim Denizeren
  • Cem Sürgit – Ümit Özgüder
  • Meltem Baytok – Nazan Tokluca
  • Canan Ürekil – Zeynep
  • Aras Aydın – Behram Dicleli
  • Merve Altınkaya – Burcu
  • Selin Kahraman – Zeliş
  • Özlem Tokaslan – İlknur Gülsoy
  • Nursel Köse – Mualla Dicleli
  • Tarık Ündüz – Selçuk
  • Berkay Ateş – Kahraman
  • Alize Gördüm – Azra
  • İrem Tuncer – Serra
  • İlayda Çevik – İpek Okuyan
Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
