Tradimento: le anticipazioni (trama e cast) della puntata del 21 novembre
Questa sera, venerdì 21 novembre 2025, alle ore 21.30 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Tradimento, la nuova fiction turca pronta a conquistare il pubblico della generalista Mediaset. Nel cast troviamo volti noti come Aras Aydın di Cherry Season e Özlem Tokaslan di DayDreamer fino İlayda Çevik, interprete di Betul in Terra Amara. Ma quali sono le anticipazioni e la trama della puntata di oggi? Ecco tutte le informazioni.
Anticipazioni e trama
Guzide va da Nermin, vedova del medico che l’ha fatta partorire, e scopre che nel ’98 c’era anche un altro uomo che assisteva le partorienti: Lutfu Taninir, su cui inizia a indagare. Il giudice approva l’istanza di scarcerazione di Selin in attesa del processo. Yesim confessa a Guzide di aver ripreso Tarik mentre uccide Korkmaz, ma di non essere più in possesso del video incriminante, così Guzide chiede aiuto a Tolga per recuperarlo. Sezai, appreso dell’aborto di Ipek, va a casa della figlia con l’intenzione di consegnarla alla giustizia per l’omicidio di Serra, ma Neva aiuta la ragazza a scappare di nascosto. Guzide e Nazan vanno a trovare Lutfu e scoprono la verità sullo scambio di bambini: è stato Tarik a dare via suo figlio biologico perché nato con degli arti deformi. Kahraman e Oylum scoprono che Kadriye ha messo in vendita la casa ed è andata via.
Tornati da casa di Kadriye, Oylum si accorge di non avere con sè il cellulare e inizia a preoccuparsi che qualcuno l’abbia preso e abbia visto il video in cui svela la paternità di Can. Si deduce che il cellulare l’ha preso Oznur, la quale, visto il video, si reca da Oltan per metterlo al corrente che Can è suo nipote; questi, sconvolto, telefona a Oylum e le chiede di incontrarsi. Guzide e Nazan tendono una trappola a Tarik: gli inviano un’e-mail anonima dove chiedono dei soldi in cambio di tacere sullo scambio dei bambini; egli si reca col denaro all’indirizzo indicato e trova Cengiz (ingaggiato dalle due), che registra tutta la conversazione. Quando le due donne intervengono, però, l’avvocato se la da’ a gambe, costringendo Guzide a procedere per vie legali. Ipek e Neva si rifugiano nell’appartamento di Azra; mentre Sezai, nel frattempo, si reca alla polizia e, a malincuore, denuncia la figlia. Guzide continua a cercare disperatamente suo figlio, per questo chiede aiuto a Mualla. Nel frattempo, Sezai deve fare i conti con la sua coscienza dopo aver denunciato sua figlia nonostante lei sia in fuga con Neva. Oltan dice a Oylum che sa la verità su Can.
Cast
Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Tradimento? Nel cast della nuova fiction turca di Canale 5 ci sono volti noti come Aras Aydın di Cherry Season e Özlem Tokaslan di DayDreamer fino İlayda Çevik, interprete di Betul in Terra Amara. Vediamo insieme gli attori e i personaggi di Tradimento.
Vahide Perçin interpreta la protagonista Güzide Yenersoy, giudice integerrimo e inflessibile, mantiene un atteggiamento fermo e risoluto sia in tribunale sia nella vita privata. Dopo anni di carriera senza compromessi, si trova costretta a rinunciare al suo amato lavoro per salvare la vita di uno dei suoi figli.
Mustafa Uğurlu è Tarık Yenersoy, avvocato di successo e marito di Güzide. Dietro l’apparenza di carismatico professionista, Tarık nasconde loschi affari e oscuri segreti. Yusuf Çim dà il volto a Ozan Yenersoy, giovane ingegnere e figlio di Güzide. Ha ereditato l’avidità dal padre Tarık e questa sua ambizione ne ostacola la carriera.
Feyza Sevil Güngör è Oylum Yenersoy, figlia di Güzide che ha dovuto rinunciare all’amore di Tolga per sposare Behram, condannandosi a un matrimonio infelice. Caner Şahin interpreta Tolga Kaşifoğlu, ragazzo da sempre innamorato dell’amica d’infanzia Oylum. La loro storia è naufragata per orgoglio e pressioni familiari. Il giovane a sposato Selin, migliore amica di Oylum. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.
- Vahide Perçin – Güzide Özgüder
- Ercan Kesal – Ali Sezai Okumuş
- Mustafa Uğurlu – Tarık Yenersoy
- Yusuf Çim – Ozan Yenersoy
- Cem Bender – Oltan Kaşifoğlu
- Caner Şahin – Tolga Kaşifoğlu
- Feyza Sevil Güngör – Oylum Yenersoy
- Defne Samyeli – Elmas Heves
- Asena Girişken – Yeşim Denizeren
- Cem Sürgit – Ümit Özgüder
- Meltem Baytok – Nazan Tokluca
- Canan Ürekil – Zeynep
- Aras Aydın – Behram Dicleli
- Merve Altınkaya – Burcu
- Selin Kahraman – Zeliş
- Özlem Tokaslan – İlknur Gülsoy
- Nursel Köse – Mualla Dicleli
- Tarık Ündüz – Selçuk
- Berkay Ateş – Kahraman
- Alize Gördüm – Azra
- İrem Tuncer – Serra
- İlayda Çevik – İpek Okuyan