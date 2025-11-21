Guzide va da Nermin, vedova del medico che l’ha fatta partorire, e scopre che nel ’98 c’era anche un altro uomo che assisteva le partorienti: Lutfu Taninir, su cui inizia a indagare. Il giudice approva l’istanza di scarcerazione di Selin in attesa del processo. Yesim confessa a Guzide di aver ripreso Tarik mentre uccide Korkmaz, ma di non essere più in possesso del video incriminante, così Guzide chiede aiuto a Tolga per recuperarlo. Sezai, appreso dell’aborto di Ipek, va a casa della figlia con l’intenzione di consegnarla alla giustizia per l’omicidio di Serra, ma Neva aiuta la ragazza a scappare di nascosto. Guzide e Nazan vanno a trovare Lutfu e scoprono la verità sullo scambio di bambini: è stato Tarik a dare via suo figlio biologico perché nato con degli arti deformi. Kahraman e Oylum scoprono che Kadriye ha messo in vendita la casa ed è andata via.

Tornati da casa di Kadriye, Oylum si accorge di non avere con sè il cellulare e inizia a preoccuparsi che qualcuno l’abbia preso e abbia visto il video in cui svela la paternità di Can. Si deduce che il cellulare l’ha preso Oznur, la quale, visto il video, si reca da Oltan per metterlo al corrente che Can è suo nipote; questi, sconvolto, telefona a Oylum e le chiede di incontrarsi. Guzide e Nazan tendono una trappola a Tarik: gli inviano un’e-mail anonima dove chiedono dei soldi in cambio di tacere sullo scambio dei bambini; egli si reca col denaro all’indirizzo indicato e trova Cengiz (ingaggiato dalle due), che registra tutta la conversazione. Quando le due donne intervengono, però, l’avvocato se la da’ a gambe, costringendo Guzide a procedere per vie legali. Ipek e Neva si rifugiano nell’appartamento di Azra; mentre Sezai, nel frattempo, si reca alla polizia e, a malincuore, denuncia la figlia. Guzide continua a cercare disperatamente suo figlio, per questo chiede aiuto a Mualla. Nel frattempo, Sezai deve fare i conti con la sua coscienza dopo aver denunciato sua figlia nonostante lei sia in fuga con Neva. Oltan dice a Oylum che sa la verità su Can.