Tradimento: le anticipazioni (trama e cast) della decima puntata, 2 febbraio

Questa sera, domenica 2 febbraio 2025, alle ore 21.30 su Canale 5 va in onda la decima puntata di Tradimento, la nuova fiction turca pronta a conquistare il pubblico della generalista Mediaset. Nel cast troviamo volti noti come Aras Aydın di Cherry Season e Özlem Tokaslan di DayDreamer fino İlayda Çevik, interprete di Betul in Terra Amara. Ma quali sono le anticipazioni e la trama della puntata di oggi? Ecco tutte le informazioni.

Anticipazioni e trama

Guzide viene a sapere che Yesim ha ingannato Tarik: gli ha fatto credere di volerlo lasciare e di esserne andata via per sempre, in realtà si nasconde a casa di Burcu. Il suo obiettivo è far impazzire l’amato di dolore per spingerlo ad assecondarla. La giovane, messa alle strette, vuota il sacco con Tarik, che però decide di perdonarla. Allora, quest’ultimo prepara un nuovo atto di divorzio da proporre alla moglie, apparentemente vantaggiosa per lei; Tarik svela invece a Yesim che possiede un patrimonio mai dichiarato di cui Guzide non è a conoscenza. In seguito, quando lui raggiunge la giudice per farle firmare i documenti, s’imbatte in Sezai, invitato a cena da Guzide. Tarik, geloso, va su tutte le furie. Nel mentre, Oylum sta per partire di nascosto per New York, ma proprio quando sta per salire sull’automobile di Tolga per dirigersi verso l’aeroporto, inizia ad avere dei forti dolori alla mano; all’improvviso, perde completamente la sensibilità. Allora, lui decide di portarla subito in ospedale, benché lei si rifiuti: non vuole perdere il volo per gli Stati Uniti. Alla fine, Tolga ha la meglio. Dagli esami effettuati emerge che Oylum si è fratturata una vertebra cervicale dopo che, la sera in cui è stata aggredita, ha sbattuto la testa. Purtroppo, le brutte notizie non sono finite per la ragazza: sarà costretta a restare ferma per un po’ di tempo, e quindi a rimandare il viaggio. Intanto, non si mette bene neanche per Ozan, il quale, mentre è in ufficio, subisce un attacco armato insieme ai suoi colleghi.

Cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Tradimento? Nel cast della nuova fiction turca di Canale 5 ci sono volti noti come Aras Aydın di Cherry Season e Özlem Tokaslan di DayDreamer fino İlayda Çevik, interprete di Betul in Terra Amara. Vediamo insieme gli attori e i personaggi di Tradimento.

Vahide Perçin interpreta la protagonista Güzide Yenersoy, giudice integerrimo e inflessibile, mantiene un atteggiamento fermo e risoluto sia in tribunale sia nella vita privata. Dopo anni di carriera senza compromessi, si trova costretta a rinunciare al suo amato lavoro per salvare la vita di uno dei suoi figli.

Mustafa Uğurlu è Tarık Yenersoy, avvocato di successo e marito di Güzide. Dietro l’apparenza di carismatico professionista, Tarık nasconde loschi affari e oscuri segreti. Yusuf Çim dà il volto a Ozan Yenersoy, giovane ingegnere e figlio di Güzide. Ha ereditato l’avidità dal padre Tarık e questa sua ambizione ne ostacola la carriera.

Feyza Sevil Güngör è Oylum Yenersoy, figlia di Güzide che ha dovuto rinunciare all’amore di Tolga per sposare Behram, condannandosi a un matrimonio infelice. Caner Şahin interpreta Tolga Kaşifoğlu, ragazzo da sempre innamorato dell’amica d’infanzia Oylum. La loro storia è naufragata per orgoglio e pressioni familiari. Il giovane a sposato Selin, migliore amica di Oylum. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.