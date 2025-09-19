Dundar si riconcilia con Guzide e Tarik e, insieme a Ozan, Umit e Zeynep, organizzano una cena. Oylum anche si cimenta in cucina per preparare la cena e Mualla nota che la ragazza ha cucinato tutti i piatti preferiti di Kahraman e sospetta che l’abbia fatto perché ha capito che sta rischiando di perderlo. Infatti, quando l’uomo rientra a casa, chiede a Oylum di preparare le valigie e andare via, ma la ragazza si rifiuta di farlo, così è Kahraman a lasciare la casa. Tolga esce dall’ospedale e torna a casa e parlando con il padre, scopre che è stata Oylum a donargli un rene. Il ragazzo, prima va a trovare Selin in carcere, per chiederle il motivo del suo gesto e la ragazza gli spiega che gli ha sparato perché lui è stato a letto con sua sorella; poi, va a casa di Mualla per incontrare Oylum e ringraziarla, ma Mualla, indispettita dal fatto che il ragazzo si sia presentato a casa sua, rivela a Oylum che Tolga ha messo incinta Serra. Oylum decide di andare via da casa di Mualla.

Serra si comporta in modo insopportabile nei confronti di Neva durante il suo soggiorno a casa di Ipek, fino a quando quest’ultima, esasperata, la caccia via di casa facendola cadere dalle scale. I vicini chiamano un’ambulanza e Serra viene portata in ospedale. Nazan riesce a portare via Berhan da casa di Mualla ingannando entrambe le domestiche. Il bambino si riunisce quindi a sua madre Oylum, in casa di Guzide, dove sopraggiunge anche Dundar: è il primo incontro tra i due ragazzi che furono scambiati alla nascita. Nazan si reca in seguito a casa di Kadriye con una scusa; in casa la donna ha una foto di Kahraman da bambino e afferma che quello raffigurato è suo figlio. Kahraman ripensa ai momenti passati con Oylum con sofferenza perché, nonostante la sua volontà di divorziare, ne è ancora innamorato.

Mualla, messa alle strette, rivela a Nazan tutta la verità su Kahraman e la relazione fra Tahir e Kadriye. Serra muore dopo i tentativi dei medici di rianimarla e quando Tolga lo scopre incolpa suo padre di averla fatta uccidere. Oltan, sapendo che Serra è caduta dalle scale a casa di Ipek, affronta la donna, che nega di essere coinvolta nell’incidente. Azra controlla i filmati della sicurezza e scopre che è stata Ipek a spingere Serra, quindi fa una copia del video e cancella la registrazione dalle telecamere a circuito chiuso.