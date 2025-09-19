Tradimento: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 19 settembre
Questa sera, venerdì 19 settembre 2025, alle ore 21.30 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Tradimento, la nuova fiction turca pronta a conquistare il pubblico della generalista Mediaset. Nel cast troviamo volti noti come Aras Aydın di Cherry Season e Özlem Tokaslan di DayDreamer fino İlayda Çevik, interprete di Betul in Terra Amara. Ma quali sono le anticipazioni e la trama della puntata di oggi? Ecco tutte le informazioni.
Anticipazioni e trama
Dundar si riconcilia con Guzide e Tarik e, insieme a Ozan, Umit e Zeynep, organizzano una cena. Oylum anche si cimenta in cucina per preparare la cena e Mualla nota che la ragazza ha cucinato tutti i piatti preferiti di Kahraman e sospetta che l’abbia fatto perché ha capito che sta rischiando di perderlo. Infatti, quando l’uomo rientra a casa, chiede a Oylum di preparare le valigie e andare via, ma la ragazza si rifiuta di farlo, così è Kahraman a lasciare la casa. Tolga esce dall’ospedale e torna a casa e parlando con il padre, scopre che è stata Oylum a donargli un rene. Il ragazzo, prima va a trovare Selin in carcere, per chiederle il motivo del suo gesto e la ragazza gli spiega che gli ha sparato perché lui è stato a letto con sua sorella; poi, va a casa di Mualla per incontrare Oylum e ringraziarla, ma Mualla, indispettita dal fatto che il ragazzo si sia presentato a casa sua, rivela a Oylum che Tolga ha messo incinta Serra. Oylum decide di andare via da casa di Mualla.
Serra si comporta in modo insopportabile nei confronti di Neva durante il suo soggiorno a casa di Ipek, fino a quando quest’ultima, esasperata, la caccia via di casa facendola cadere dalle scale. I vicini chiamano un’ambulanza e Serra viene portata in ospedale. Nazan riesce a portare via Berhan da casa di Mualla ingannando entrambe le domestiche. Il bambino si riunisce quindi a sua madre Oylum, in casa di Guzide, dove sopraggiunge anche Dundar: è il primo incontro tra i due ragazzi che furono scambiati alla nascita. Nazan si reca in seguito a casa di Kadriye con una scusa; in casa la donna ha una foto di Kahraman da bambino e afferma che quello raffigurato è suo figlio. Kahraman ripensa ai momenti passati con Oylum con sofferenza perché, nonostante la sua volontà di divorziare, ne è ancora innamorato.
Mualla, messa alle strette, rivela a Nazan tutta la verità su Kahraman e la relazione fra Tahir e Kadriye. Serra muore dopo i tentativi dei medici di rianimarla e quando Tolga lo scopre incolpa suo padre di averla fatta uccidere. Oltan, sapendo che Serra è caduta dalle scale a casa di Ipek, affronta la donna, che nega di essere coinvolta nell’incidente. Azra controlla i filmati della sicurezza e scopre che è stata Ipek a spingere Serra, quindi fa una copia del video e cancella la registrazione dalle telecamere a circuito chiuso.
Cast
Vediamo insieme gli attori e i personaggi di Tradimento.
Vahide Perçin interpreta la protagonista Güzide Yenersoy, giudice integerrimo e inflessibile, mantiene un atteggiamento fermo e risoluto sia in tribunale sia nella vita privata. Dopo anni di carriera senza compromessi, si trova costretta a rinunciare al suo amato lavoro per salvare la vita di uno dei suoi figli.
Mustafa Uğurlu è Tarık Yenersoy, avvocato di successo e marito di Güzide. Dietro l’apparenza di carismatico professionista, Tarık nasconde loschi affari e oscuri segreti. Yusuf Çim dà il volto a Ozan Yenersoy, giovane ingegnere e figlio di Güzide. Ha ereditato l’avidità dal padre Tarık e questa sua ambizione ne ostacola la carriera.
Feyza Sevil Güngör è Oylum Yenersoy, figlia di Güzide che ha dovuto rinunciare all’amore di Tolga per sposare Behram, condannandosi a un matrimonio infelice. Caner Şahin interpreta Tolga Kaşifoğlu, ragazzo da sempre innamorato dell’amica d’infanzia Oylum. La loro storia è naufragata per orgoglio e pressioni familiari. Il giovane a sposato Selin, migliore amica di Oylum. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.
- Vahide Perçin – Güzide Özgüder
- Ercan Kesal – Ali Sezai Okumuş
- Mustafa Uğurlu – Tarık Yenersoy
- Yusuf Çim – Ozan Yenersoy
- Cem Bender – Oltan Kaşifoğlu
- Caner Şahin – Tolga Kaşifoğlu
- Feyza Sevil Güngör – Oylum Yenersoy
- Defne Samyeli – Elmas Heves
- Asena Girişken – Yeşim Denizeren
- Cem Sürgit – Ümit Özgüder
- Meltem Baytok – Nazan Tokluca
- Canan Ürekil – Zeynep
- Aras Aydın – Behram Dicleli
- Merve Altınkaya – Burcu
- Selin Kahraman – Zeliş
- Özlem Tokaslan – İlknur Gülsoy
- Nursel Köse – Mualla Dicleli
- Tarık Ündüz – Selçuk
- Berkay Ateş – Kahraman
- Alize Gördüm – Azra
- İrem Tuncer – Serra
- İlayda Çevik – İpek Okuyan