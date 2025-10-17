Icona app
17 ottobre
Home » Spettacoli » TV
TV

Tradimento: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 17 ottobre

Immagine di copertina
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

Tradimento: le anticipazioni (trama e cast) della puntata del 17 ottobre

Questa sera, venerdì 17 ottobre 2025, alle ore 21.30 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Tradimento, la nuova fiction turca pronta a conquistare il pubblico della generalista Mediaset. Nel cast troviamo volti noti come Aras Aydın di Cherry Season e Özlem Tokaslan di DayDreamer fino İlayda Çevik, interprete di Betul in Terra Amara. Ma quali sono le anticipazioni e la trama della puntata di oggi? Ecco tutte le informazioni.

Anticipazioni e trama

Ümit scopre che l’uomo con cui Yesim ha una relazione è proprio Dündar. Sconvolto dalla notizia, non riesce a farsene una ragione e, dopo averli visti entrare insieme in un hotel, decide di chiamare Tarik per informarlo.

Sezai si reca a casa di Ipek con l’intenzione di portarla alla polizia affinché confessi ciò che ha fatto, ma la ragazza lo supplica di avere pietà e di non consegnarla.

Cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Tradimento? Nel cast della nuova fiction turca di Canale 5 ci sono volti noti come Aras Aydın di Cherry Season e Özlem Tokaslan di DayDreamer fino İlayda Çevik, interprete di Betul in Terra Amara. Vediamo insieme gli attori e i personaggi di Tradimento.

Vahide Perçin interpreta la protagonista Güzide Yenersoy, giudice integerrimo e inflessibile, mantiene un atteggiamento fermo e risoluto sia in tribunale sia nella vita privata. Dopo anni di carriera senza compromessi, si trova costretta a rinunciare al suo amato lavoro per salvare la vita di uno dei suoi figli.

Mustafa Uğurlu è Tarık Yenersoy, avvocato di successo e marito di Güzide. Dietro l’apparenza di carismatico professionista, Tarık nasconde loschi affari e oscuri segreti. Yusuf Çim dà il volto a Ozan Yenersoy, giovane ingegnere e figlio di Güzide. Ha ereditato l’avidità dal padre Tarık e questa sua ambizione ne ostacola la carriera.

Feyza Sevil Güngör è Oylum Yenersoy, figlia di Güzide che ha dovuto rinunciare all’amore di Tolga per sposare Behram, condannandosi a un matrimonio infelice. Caner Şahin interpreta Tolga Kaşifoğlu, ragazzo da sempre innamorato dell’amica d’infanzia Oylum. La loro storia è naufragata per orgoglio e pressioni familiari. Il giovane a sposato Selin, migliore amica di Oylum. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

  • Vahide Perçin – Güzide Özgüder
  • Ercan Kesal – Ali Sezai Okumuş
  • Mustafa Uğurlu – Tarık Yenersoy
  • Yusuf Çim – Ozan Yenersoy
  • Cem Bender – Oltan Kaşifoğlu
  • Caner Şahin – Tolga Kaşifoğlu
  • Feyza Sevil Güngör – Oylum Yenersoy
  • Defne Samyeli – Elmas Heves
  • Asena Girişken – Yeşim Denizeren
  • Cem Sürgit – Ümit Özgüder
  • Meltem Baytok – Nazan Tokluca
  • Canan Ürekil – Zeynep
  • Aras Aydın – Behram Dicleli
  • Merve Altınkaya – Burcu
  • Selin Kahraman – Zeliş
  • Özlem Tokaslan – İlknur Gülsoy
  • Nursel Köse – Mualla Dicleli
  • Tarık Ündüz – Selçuk
  • Berkay Ateş – Kahraman
  • Alize Gördüm – Azra
  • İrem Tuncer – Serra
  • İlayda Çevik – İpek Okuyan
Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
Ricerca