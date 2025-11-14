Tradimento: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 14 novembre
Questa sera, venerdì 14 novembre 2025, alle ore 21.30 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Tradimento, la nuova fiction turca pronta a conquistare il pubblico della generalista Mediaset. Nel cast troviamo volti noti come Aras Aydın di Cherry Season e Özlem Tokaslan di DayDreamer fino İlayda Çevik, interprete di Betul in Terra Amara. Ma quali sono le anticipazioni e la trama della puntata di oggi?
Anticipazioni e trama
Kahraman prende in disparte Mualla e le mostra un test del DNA in cui si attesta che il suo vero padre biologico è Sezai. Mualla stenta a crederci, subodorando un inganno. Kahraman, invece, ribadisce che, non essendo un Dicleli, sente che la vita che sta vivendo non è la sua. Pertanto decide di rinunciare a tutte le sue ricchezze e al suo posto di lavoro per ricominciare una nuova vita. Quindi saluta la zia e insieme a Oylum e Can abbandona la casa. Mualla scoppia in lacrime e non si da’ pace per l’accaduto, sentendosi abbandonata.
Mualla è ancora molto giù di morale per il fatto che Kahraman sia andato via di casa e abbia deciso di non occuparsi più degli affari della loro famiglia e si sfoga con Celal al riguardo. La donna decide poi di andare a casa di Guzide e chiedere al nipote e a Oylum di tornare a vivere a casa con lei. I ragazzi accettano. Oylum intanto, continua a domandarsi chi siano i suoi veri genitori e cosa sia successo il giorno della sua nascita e chiede aiuto a Celal per riuscire a scoprire la verità. Kahraman incontra Sezai per parlare e gli confessa che è molto in difficoltà e che ancora non riesce a sentirlo come il suo vero padre. Sezai deve anche affrontare un’udienza in tribunale per il divorzio con Guzide, dichiara nuovamente alla donna il suo amore per lei e afferma, davanti al Giudice, di non voler divorziare. Dundar si presenta a scuola di Oyku e, a causa di un malinteso tra la maestra e Tarik, il ragazzo riesce a portare via con sè la bambina.
Kahraman e Oylum vanno a cena a casa di Guzide e anche Mualla decide di presentarsi, sebbene senza invito, portando con sè delle pietanze che possano piacere a Guzide. La cena diventa un’occasione per la donna di chiedere scusa a Guzide e la sua famiglia per le sofferenze che ha causato, ma saranno scuse sincere? Durante la stessa serata, prima di tornare a casa e unirsi alla cena, Umit conclude il suo lavoro alla festa di compleanno di Asya con un inaspettato successo anche personale tra le ragazzine invitate. Dundar riesce a portare via Oyku da scuola presentandosi come suo fratello e la accompagna a casa, dove insieme preparano una cena a sorpresa per Yesim che, ovviamente, non ne è affatto contenta. Tarik va a casa di Guzide credendo che sia stato Ozan a prendere Oyku a scuola, ma viene cacciato in malo modo. Va poi da Yesim, furioso, pensando sia stato Dundar, ma non lo trova perché Umit ha avvertito la donna e Oyku inventa una bugia per non far scoprire la verità a suo padre.
Cast
Vahide Perçin interpreta la protagonista Güzide Yenersoy, giudice integerrimo e inflessibile, mantiene un atteggiamento fermo e risoluto sia in tribunale sia nella vita privata. Dopo anni di carriera senza compromessi, si trova costretta a rinunciare al suo amato lavoro per salvare la vita di uno dei suoi figli.
Mustafa Uğurlu è Tarık Yenersoy, avvocato di successo e marito di Güzide. Dietro l’apparenza di carismatico professionista, Tarık nasconde loschi affari e oscuri segreti. Yusuf Çim dà il volto a Ozan Yenersoy, giovane ingegnere e figlio di Güzide. Ha ereditato l’avidità dal padre Tarık e questa sua ambizione ne ostacola la carriera.
Feyza Sevil Güngör è Oylum Yenersoy, figlia di Güzide che ha dovuto rinunciare all’amore di Tolga per sposare Behram, condannandosi a un matrimonio infelice. Caner Şahin interpreta Tolga Kaşifoğlu, ragazzo da sempre innamorato dell’amica d’infanzia Oylum. La loro storia è naufragata per orgoglio e pressioni familiari. Il giovane a sposato Selin, migliore amica di Oylum. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.
