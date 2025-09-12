Tutta la famiglia è contraria alla decisone di Oylum, soprattutto Kahraman, che accetta di starle vicino durante l’operazione, ma che è convinto di voler divorziare appena la ragazza starà meglio. Serra confida ad Alper di voler partorire il figlio di Tolga per ottenere parte della sua eredità.

Tolga viene sottoposto al trapianto del rene, donato da Oylum. Tutta la famiglia attende l’esito dell’operazione in ospedale, insieme a Oltan. Azra va a trovare Selin in carcere e le comunica della donazione del rene di Oylum. Selin è sconvolta. Dundar va a cercare Guzide a casa e trova solo Yesim, che vorrebbe trattenerlo fino al ritorno di Guzide, ma senza dirgli che si trova in ospedale né il motivo. Serra indice una conferenza stampa, durante la quale afferma che è incinta di Tolga e mostra davanti alle telecamere il test del DNA. La famiglia di Guzide apprende la notizia mentre attende l’esito dell’intervento. Ozan non ci crede, ritiene quello di Serra un bluff. Mualla e Ilknur, così come Ipek, apprendono dalla televisione la notizia della conferenza stampa e le accuse di Serra e sono scandalizzate e sorprese. Kahraman è sempre più afflitto e se ne va dall’ospedale intenzionato a divorziare da Oylum. Lo dice con rabbia anche a Mualla.

Kahraman va in ospedale da Oylum ma la trova in lacrime nella stanza di Tolga. Deluso da quello che vede, se ne va senza salutarla. Oylum, stranita dalla sua latitanza, gli telefona e gli chiede di portarle Can, sperando così di vedere sia lui sia il bambino. L’indomani, Nazan e Mualla arrivano in ospedale con Can e Oylum intuisce che Kahraman non la voglia vedere. Oltan veglia il figlio sperando che si svegli. Viene raggiunto da Ashen e Nedret che lo ringraziano per averla fatta pagare a Emrah. Guzide assiste alla scena ed è delusa dal fatto che Oltan sia ricorso alla violenza per punire Emrah. Nel mentre, però, riceve una telefonata da Esra che la avvisa che Emrah e Kadir, il suo amico, sono stati arrestati. Oylum viene dimessa e chiede di essere portata a casa sua. Giunta lì, incontra Kahraman che, con freddezza, ammette di essere stato in ospedale e di aver visto la scena di Oylum che teneva la mano a Tolga.