Tradimento: le anticipazioni (trama e cast) della puntata del 12 settembre
Questa sera, venerdì 12 settembre 2025, alle ore 21.30 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Tradimento, la nuova fiction turca pronta a conquistare il pubblico della generalista Mediaset. Nel cast troviamo volti noti come Aras Aydın di Cherry Season e Özlem Tokaslan di DayDreamer fino İlayda Çevik, interprete di Betul in Terra Amara. Ma quali sono le anticipazioni e la trama della puntata di oggi? Ecco tutte le informazioni.
Anticipazioni e trama
Tutta la famiglia è contraria alla decisone di Oylum, soprattutto Kahraman, che accetta di starle vicino durante l’operazione, ma che è convinto di voler divorziare appena la ragazza starà meglio. Serra confida ad Alper di voler partorire il figlio di Tolga per ottenere parte della sua eredità.
Tolga viene sottoposto al trapianto del rene, donato da Oylum. Tutta la famiglia attende l’esito dell’operazione in ospedale, insieme a Oltan. Azra va a trovare Selin in carcere e le comunica della donazione del rene di Oylum. Selin è sconvolta. Dundar va a cercare Guzide a casa e trova solo Yesim, che vorrebbe trattenerlo fino al ritorno di Guzide, ma senza dirgli che si trova in ospedale né il motivo. Serra indice una conferenza stampa, durante la quale afferma che è incinta di Tolga e mostra davanti alle telecamere il test del DNA. La famiglia di Guzide apprende la notizia mentre attende l’esito dell’intervento. Ozan non ci crede, ritiene quello di Serra un bluff. Mualla e Ilknur, così come Ipek, apprendono dalla televisione la notizia della conferenza stampa e le accuse di Serra e sono scandalizzate e sorprese. Kahraman è sempre più afflitto e se ne va dall’ospedale intenzionato a divorziare da Oylum. Lo dice con rabbia anche a Mualla.
Kahraman va in ospedale da Oylum ma la trova in lacrime nella stanza di Tolga. Deluso da quello che vede, se ne va senza salutarla. Oylum, stranita dalla sua latitanza, gli telefona e gli chiede di portarle Can, sperando così di vedere sia lui sia il bambino. L’indomani, Nazan e Mualla arrivano in ospedale con Can e Oylum intuisce che Kahraman non la voglia vedere. Oltan veglia il figlio sperando che si svegli. Viene raggiunto da Ashen e Nedret che lo ringraziano per averla fatta pagare a Emrah. Guzide assiste alla scena ed è delusa dal fatto che Oltan sia ricorso alla violenza per punire Emrah. Nel mentre, però, riceve una telefonata da Esra che la avvisa che Emrah e Kadir, il suo amico, sono stati arrestati. Oylum viene dimessa e chiede di essere portata a casa sua. Giunta lì, incontra Kahraman che, con freddezza, ammette di essere stato in ospedale e di aver visto la scena di Oylum che teneva la mano a Tolga.
Cast
Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Tradimento? Nel cast della nuova fiction turca di Canale 5 ci sono volti noti come Aras Aydın di Cherry Season e Özlem Tokaslan di DayDreamer fino İlayda Çevik, interprete di Betul in Terra Amara. Vediamo insieme gli attori e i personaggi di Tradimento.
Vahide Perçin interpreta la protagonista Güzide Yenersoy, giudice integerrimo e inflessibile, mantiene un atteggiamento fermo e risoluto sia in tribunale sia nella vita privata. Dopo anni di carriera senza compromessi, si trova costretta a rinunciare al suo amato lavoro per salvare la vita di uno dei suoi figli.
Mustafa Uğurlu è Tarık Yenersoy, avvocato di successo e marito di Güzide. Dietro l’apparenza di carismatico professionista, Tarık nasconde loschi affari e oscuri segreti. Yusuf Çim dà il volto a Ozan Yenersoy, giovane ingegnere e figlio di Güzide. Ha ereditato l’avidità dal padre Tarık e questa sua ambizione ne ostacola la carriera.
Feyza Sevil Güngör è Oylum Yenersoy, figlia di Güzide che ha dovuto rinunciare all’amore di Tolga per sposare Behram, condannandosi a un matrimonio infelice. Caner Şahin interpreta Tolga Kaşifoğlu, ragazzo da sempre innamorato dell’amica d’infanzia Oylum. La loro storia è naufragata per orgoglio e pressioni familiari. Il giovane a sposato Selin, migliore amica di Oylum. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.
