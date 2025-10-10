A casa di Guzide si presenta Cemile, l’ostetrica che ha fatto nascere Dundar, che afferma che Guzide non è la sua vera madre e dovrebbe ripetere il test. Umit finalmente è deciso a dichiararsi a Yesim, ma durante la cena lei riceve una telefonata di Dundar. Usciti dal ristorante, Umit la segue, vede un uomo salire sulla sua auto e ritorna a casa con il cuore affranto.

Kadriye irrompe in casa di Mualla e le rinfaccia i torti subiti da suo marito, ma viene accusata di puntare alle ricchezze della dinastia Dicleli. Kahraman arriva in quel momento e capisce che la zia ha cercato di allontanarla da lui offrendole dei soldi. Güzide, nonostante le analisi del DNA, dubita che Dündar sia suo figlio dopo la testimonianza dell’ostetrica dell’ospedale di Esme. Con l’aiuto di Ozan decide di ripetere il test prelevando di nascosto un campione del DNA di Dündar. Kadriye racconta a Kahraman la sua vera storia. Un giorno Tahir Dicecli si presentò a casa, e le portò via il bambino dicendole che non lo avrebbe rivisto mai più. Ozan chiede a Dundar di raccontargli le circostanze della morte dell’uomo che credeva suo padre. Scoprendo che è morto carbonizzato in un incidente stradale, sospetta che la madre adottiva di Dündar l’abbia fatto uccidere per impedire che venisse prelevato il suo DNA. Ilknur svela alle guardie l’identità di Kadriye.

Azra non riceve più in dono la casa promessa dallo zio, perché questi cambia idea quando scopre che Sezai, invece che nascondere la figlia, la invita a consegnarsi alla polizia. Azra, desiderosa di diventare comunque proprietaria della casa, decide di fare avere a Tarik il video che ritrae Yesim come una escort in cambio dell’atto di proprietà. Suggerisce allo zio di sfruttare queste registrazioni per poter riuscire ad ottenere il divorzio da Yesim. Tarik accetta l’accordo con la nipote. Tuttavia, quando Azra fa per mostrargli il video sul dark web, si accorge che non c’è più. Il video, infatti, è stato cancellato da Oltan dopo che questi ha scoperto che Ipek era riuscita a rubarlo dal suo portatile per poi diffonderlo. Guzide invita Tarik a casa sua per una cena, facendogli credere che si sarebbe trattato di una cena di riavvicinamento alla sua famiglia. Invece, quando Tarik arriva a casa e si accomoda a tavola, Guzide lo mette alla berlina davanti a tutti.