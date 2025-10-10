Tradimento: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 10 ottobre
Tradimento: le anticipazioni (trama e cast) della puntata del 10 ottobre
Questa sera, venerdì 10 ottobre 2025, alle ore 21.30 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Tradimento, la nuova fiction turca pronta a conquistare il pubblico della generalista Mediaset. Nel cast troviamo volti noti come Aras Aydın di Cherry Season e Özlem Tokaslan di DayDreamer fino İlayda Çevik, interprete di Betul in Terra Amara. Ma quali sono le anticipazioni e la trama della puntata di oggi? Ecco tutte le informazioni.
Anticipazioni e trama
A casa di Guzide si presenta Cemile, l’ostetrica che ha fatto nascere Dundar, che afferma che Guzide non è la sua vera madre e dovrebbe ripetere il test. Umit finalmente è deciso a dichiararsi a Yesim, ma durante la cena lei riceve una telefonata di Dundar. Usciti dal ristorante, Umit la segue, vede un uomo salire sulla sua auto e ritorna a casa con il cuore affranto.
Kadriye irrompe in casa di Mualla e le rinfaccia i torti subiti da suo marito, ma viene accusata di puntare alle ricchezze della dinastia Dicleli. Kahraman arriva in quel momento e capisce che la zia ha cercato di allontanarla da lui offrendole dei soldi. Güzide, nonostante le analisi del DNA, dubita che Dündar sia suo figlio dopo la testimonianza dell’ostetrica dell’ospedale di Esme. Con l’aiuto di Ozan decide di ripetere il test prelevando di nascosto un campione del DNA di Dündar. Kadriye racconta a Kahraman la sua vera storia. Un giorno Tahir Dicecli si presentò a casa, e le portò via il bambino dicendole che non lo avrebbe rivisto mai più. Ozan chiede a Dundar di raccontargli le circostanze della morte dell’uomo che credeva suo padre. Scoprendo che è morto carbonizzato in un incidente stradale, sospetta che la madre adottiva di Dündar l’abbia fatto uccidere per impedire che venisse prelevato il suo DNA. Ilknur svela alle guardie l’identità di Kadriye.
Azra non riceve più in dono la casa promessa dallo zio, perché questi cambia idea quando scopre che Sezai, invece che nascondere la figlia, la invita a consegnarsi alla polizia. Azra, desiderosa di diventare comunque proprietaria della casa, decide di fare avere a Tarik il video che ritrae Yesim come una escort in cambio dell’atto di proprietà. Suggerisce allo zio di sfruttare queste registrazioni per poter riuscire ad ottenere il divorzio da Yesim. Tarik accetta l’accordo con la nipote. Tuttavia, quando Azra fa per mostrargli il video sul dark web, si accorge che non c’è più. Il video, infatti, è stato cancellato da Oltan dopo che questi ha scoperto che Ipek era riuscita a rubarlo dal suo portatile per poi diffonderlo. Guzide invita Tarik a casa sua per una cena, facendogli credere che si sarebbe trattato di una cena di riavvicinamento alla sua famiglia. Invece, quando Tarik arriva a casa e si accomoda a tavola, Guzide lo mette alla berlina davanti a tutti.
Cast
Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Tradimento? Nel cast della nuova fiction turca di Canale 5 ci sono volti noti come Aras Aydın di Cherry Season e Özlem Tokaslan di DayDreamer fino İlayda Çevik, interprete di Betul in Terra Amara. Vediamo insieme gli attori e i personaggi di Tradimento.
Vahide Perçin interpreta la protagonista Güzide Yenersoy, giudice integerrimo e inflessibile, mantiene un atteggiamento fermo e risoluto sia in tribunale sia nella vita privata. Dopo anni di carriera senza compromessi, si trova costretta a rinunciare al suo amato lavoro per salvare la vita di uno dei suoi figli.
Mustafa Uğurlu è Tarık Yenersoy, avvocato di successo e marito di Güzide. Dietro l’apparenza di carismatico professionista, Tarık nasconde loschi affari e oscuri segreti. Yusuf Çim dà il volto a Ozan Yenersoy, giovane ingegnere e figlio di Güzide. Ha ereditato l’avidità dal padre Tarık e questa sua ambizione ne ostacola la carriera.
Feyza Sevil Güngör è Oylum Yenersoy, figlia di Güzide che ha dovuto rinunciare all’amore di Tolga per sposare Behram, condannandosi a un matrimonio infelice. Caner Şahin interpreta Tolga Kaşifoğlu, ragazzo da sempre innamorato dell’amica d’infanzia Oylum. La loro storia è naufragata per orgoglio e pressioni familiari. Il giovane a sposato Selin, migliore amica di Oylum. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.
- Vahide Perçin – Güzide Özgüder
- Ercan Kesal – Ali Sezai Okumuş
- Mustafa Uğurlu – Tarık Yenersoy
- Yusuf Çim – Ozan Yenersoy
- Cem Bender – Oltan Kaşifoğlu
- Caner Şahin – Tolga Kaşifoğlu
- Feyza Sevil Güngör – Oylum Yenersoy
- Defne Samyeli – Elmas Heves
- Asena Girişken – Yeşim Denizeren
- Cem Sürgit – Ümit Özgüder
- Meltem Baytok – Nazan Tokluca
- Canan Ürekil – Zeynep
- Aras Aydın – Behram Dicleli
- Merve Altınkaya – Burcu
- Selin Kahraman – Zeliş
- Özlem Tokaslan – İlknur Gülsoy
- Nursel Köse – Mualla Dicleli
- Tarık Ündüz – Selçuk
- Berkay Ateş – Kahraman
- Alize Gördüm – Azra
- İrem Tuncer – Serra
- İlayda Çevik – İpek Okuyan