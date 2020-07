Torno indietro e cambio vita, il film: trama, cast e streaming

Carlo Vanzina è uno dei simboli della commedia in Italia e nel 2015 ha portato al cinema un film con Raoul Bova intitolato Torno indietro e cambio vita, che questa sera – 7 luglio 2020 – approda in prima serata su Rai 1 per strappare una risata agli italiani. La trama del film richiama quella di Ritorno al futuro: così come nel film citato Marty McFly finisce nello stesso giorno in cui si sono conosciuti i suoi genitori, Marco invece finisce nello stesso giorno in cui ha conosciuto Giulia. Il film è stato prodotto da Cattleya con Rai Cinema. Vediamo qual è la trama e il cast.

Torno indietro e cambio vita, la trama del film

Marco Damiani, il protagonista, è sposato con una bella donna, ha un ottimo lavoro e ha anche un figlio. Cosa potrebbe volere di più dalla vita? Sembra tutto così perfetto, almeno finché sua moglie, con la quale è sposato da 25 anni, non gli annuncia che ha trovato un altro uomo e che vuole il divorzio. Marco a quel punto viene cacciato di casa e chiede aiuto a Claudio, l’amico di sempre, che lo conosce dai tempin della scuola. Mentre passeggiano di notte per strada, i due amici si ritrovano a fare un pensiero: e se si potesse tornare indietro e cambiare la propria vita? In quel preciso istante, un’auto li investe e, al loro risvegliano, realizzano che non sono più nel tempo presente, ma sono stati catapultati indietro nel tempo, nel 1990, a pochi giorni prima che Marco incontrasse la sua adorata moglie. Marco capisce che quella è la sua seconda occasione e questa volta dovrà giocare al meglio le proprie carte per far sì che sua moglie resti al suo fianco per sempre. Ma può davvero fermare il destino?

La trama e il finale del film Torno indietro e cambio vita

Torno indietro e cambio vita, il cast | Trailer

Chi vediamo nel cast del film? Partiamo dal protagonista, Marco Damiani, interpretato dal carismatico Raoul Bova, volto apprezzatissimo del cinema italiano. Al suo fianco, a interpretare la sua spalla nonché l’amico di unav vita Claudio è Ricky Memphis. Poi vediamo Paola Minaccioni che interpreta Giuditta, mentre Giulia Michelini interpreta Giulia Borghini. E ancora vediamo Max Tortora che interpreta Aldo Damiani, Michela Andreozzi che interpreta Patrizia Damiani, Augusto Fornari che interpreta Lando ed Emanuele Propizio che interpreta Gilberto.

Il cast di Torno indietro e cambio vita

Torno indietro e cambio vita, dove vedere il film: tv e streaming

Dove vedere Torno indietro e cambio vita? Il film va in onda questa sera – martedì 7 luglio 2020 – in prima serata su Rai 1 alle ore 21.25. Il canale della rete ammiraglia di Viale Mazzini è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 501 per la versione HD. Chi invece vuole seguire il film in diretta streaming – tramite smartphone, pc e tablet – può accedere a RaiPlay, la piattaforma della Rai che consente di seguire in streaming tutti i programmi in onda sui canali tv. Chi vuole recuperare in un secondo momento il film potrà sempre farlo su RaiPlay grazie alla funzione on demand.

Potrebbero interessarti Torno indietro e cambio vita, la trama e il finale del film Torno indietro e cambio vita, il cast del film: attori e personaggi Speed, il film con Keanu Reeves: trama, cast e streaming