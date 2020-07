Torno indietro e cambio vita, il cast del film: attori e personaggi

Nel 2015, Carlo Vanzina ha portato al cinema il film Torno indietro e cambio vita, una commedia che ricalca molto l’esempio di Ritorno al futuro e che propone la storia di Marco e Claudio, amici di vecchia data che stanno attraversando un periodo difficile della loro vita, ma che hanno la fortuna di poter tornare indietro nel tempo e modificare così il futuro. Marco è stato lasciato dalla moglie per un altro uomo, mentre Claudio ha problemi con sua madre. Quando una macchina li investe, i due amici vengono catapultati nel 1990, poco prima che Marco conoscesse Giulia. Gli è stata concessa una seconda possibilità, ma riuscirà Marco ad arginare il destino? Il film è una produzione di Cattleya con Rai Cinema e vede un cast ricco di attori conosciuti.

Tutto su Torno indietro e cambio vita

Torno indietro e cambio vita, il cast del film

Partiamo dal protagonista, Marco Damani, che credeva di aver avuto tutto dalla vita e invece il mondo gli crolla addosso quando la moglie Giulia lo lascia per un altro. Ad interpretare Marco è Raoul Bova, attore amatissimo in Italia che ha recitato in tantissimi film e serie tv (l’ultima andata in onda poco fa è stata Ultimo – Caccia ai Narcos). Ad interpretare l’amico fidato Claudio, alle prese con la mamma alcolizzata, è invece Ricky Memphis. E ancora vediamo poi interpretare Giulia, la moglie di Marco, da Giulia Michelini, conosciuta ai più per aver interpretato Rosy Abate, la regina di Palermo. Paola Minaccioni invece interpreta la mamma di Claudio, Giuditta Palmerini.

La trama e il finale del film Torno indietro e cambio vita

Max Tortora invece interpreta Aldo Damiani, mentre Michela Andreozzi interpreta Patrizia Damiani. Emanuele Propizio è Gilberto Damiani, mentre Stefano Masciarelli è Leopoldo il padre di Giulia; Franca invece, la mamma di Giulia, è interpretata da Fiorenza Tessari. Erika Di Rienzo interpreta Titti, la sorella di Giulia, mentre Carlotta Badiali è Benny. Ludovica Bizzaglia interpreta Betta, Alice Bellagamba è Daniela, Maria Pia Timo è Lalla e Carlo Luca De Ruggieri è Giorgio Mariotti. Infine vediamo Fabiano Cutigni come Sandro Garbarino, David Sebasti interpreta Garbarino da grande, Donatella Pompadour è l’ex moglie di Marco, Maurio Serio è un medico, Orazio Stracuzzi è il professore di matematica, Mauro Marino è il professore d’italiano e Arturo Gambardella è un cameriere.

