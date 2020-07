Torno indietro e cambio vita, la trama e il finale del film

Questa sera, martedì 7 luglio 2020, su Rai 1 va in onda il film Torno indietro e cambio vita, un esperimento di Carlo Vanzina che rende anche omaggio al film Ritorno al futuro. Il protagonista, Marco, è interpretato da Raoul Bova; di fatto, la commedia di Vanzina – uscita nel 2015 al cinema – può contare su un cast ricco, non soltanto Bova ma anche Ricky Memphis, Giulia Michelini e Paola Minaccioni per dirne alcuni. Ma di cosa parla questo film? Qual è la storia? E come finisce?

Torno indietro e cambio vita, la trama del film

Marco ha 42 anni, la sua vita appare perfetta: ha una bella famiglia, una moglie che gli vuole bene e un figlio e un lavoro di cui non può lamentarsi. Il suo idillio viene distrutto nel momento in cui sua moglie, da un giorno all’altro, chiede il divorzio perché ama un altro. Giulia, con la quale Marco è sposato da 25 anni, non lo ama più e così lo lascia. Marco è costretto ad andare via di casa e a mettere la sua vita in revisione. Per fortuna a consolarlo c’è l’amico di sempre, Claudio, inseparabili sin dalla scuola, che come lui però se la passa male da un bel po’, a causa della madre alcolizzata. Una sera, Marco confessa a Claudio che se potesse tornare indietro non ricommetterebbe lo stesso errore. E, mentre ne parlano, una macchina li investe. Quando si risvegliano, i due amici apprendono di essere tornati indietro nel tempo, al 1990, esattamente tra i banchi di scuola, costretti a rivivere quei momenti dell’adolescenza che chiunque vorrebbe lasciarsi alle spalle (le paghette, gli orari, le interrogazioni). Ma quello è il momento che precede l’incontro con Giulia. Marco ha la possibilità di rigiocare quella partita e cambiare il risultato. Se lui e Giulia non si metteranno insieme, lei non potrà lasciarlo nel futuro.

Il cast di Torno indietro e cambio vita

Torno indietro e cambio vita, come finisce: il finale

Così Marco gioca d’anticipo, sapendo già perfettamente tutto quello che accadrà. Una volta conosciuta Giulia, cerca di evitarla in tutti i modi possibili, ma la missione si rivela essere molto difficile, anche perché è ancora tremendamente affascinato da lei, che poi lo corteggia in modo spudorato, intrufolandosi persino in casa sua. Claudio allo stesso modo decide di aiutare sua madre Giuditta, che in quel periodo aveva iniziato a manifestare i primi problemi d’alcolismo, e la spinge a incontrare Lando, un vecchio corteggiatore: purtroppo Giuditta fa ubriacare Lando e la situazione torna al punto di partenza.

Tutto su Torno indietro e cambio vita

Marco nel frattempo riesce a liberarsi di Giulia, spiegandole cosa accadrà in futuro se si mettono insieme adesso, ma la ragazza non gli crede e soffre moltissimo. Quando poi Claudio ritrova il suo cellulare, riesce a mettersi in contatto con il futuro, così va su Internet e cerca i risultati della prossima schedina di calcio, la giornata in cui il Napoli vinse il secondo scudetto, sperando di poter vincere un po’ di soldi. Marco nel frattempo scopre che Giulia si è subito consolata tra le braccia di un altro e, in preda alla gelosia, le fa una scenata dichiarandole il suo amore. Mentre lui e Claudio si recano da Giulia per il grande passo, però, vengono investiti ancora una volta e finiscono in ospedale, di nuovo nel presente. Così facendo, scoprono che i loro sforzi nel passato hanno sortito effetto perché Marco ha un altro lavoro, un’altra casa ed è stato spostato (e divorziato) con un’altra donna, mentre Claudio è diventato milionario grazie a quella famosa schedina giocata nel 1990 ed è sposato con una donna bellissima; quanto a sua madre, pur non avendo smesso di bere, è rimasta con Lando, quindi quantomeno non è sola.

Qualche giorno dopo i due amici si rincontrano. Claudio ha organizzato una cena nella sua bellissima casa e qui Marco incontra Giulia, che si è sposata con un altro. Lei all’inizio è a disagio, ricordandosi dell’amore non corrisposto, ma poi succede che Giulia decide di presentarsi a casa di Marco e di dichiarargli il suo amore, che ha lasciato il marito per stare con lui. E Marco e Giulia così si fidanzano.

