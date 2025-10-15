This is Me 2025: quante puntate, durata e quando finisce
This is Me 2025: quante puntate, durata e quando finisce
Quante puntate sono previste per This is me 2025? Da mercoledì 15 ottobre, in prima serata su Canale 5, torna Silvia Toffanin con la seconda edizione di This is me. Tre serate-evento dedicate a grandi personaggi del mondo dello spettacolo, della musica e dello sport: Zlatan Ibrahimović, Laura Pausini e Christian De Sica. Appuntamento quindi in prima serata dal 15 ottobre 2025 ogni mercoledì su Canale 5 subito dopo La ruota della fortuna, intorno alle 21.40. Ecco la programmazione completa (potrebbe variare):
- Prima puntata: 15 ottobre 2025
- Seconda puntata: 22 ottobre 2025
- Terza puntata: 29 ottobre 2025
Durata
Ma quanto dura (durata) This is me? Il programma va in onda ogni mercoledì in prima serata alle ore 21.40 dal 15 ottobre 2025 e dura fino a mezzanotte e mezza. La durata quindi è di tre ore circa. Si tratta della seconda edizione dello show condotto da Silvia Toffanin, dopo il grande successo dello scorso anno, quando il programma era stato dedicato alla celebrazione dei grandi cantanti e ballerini usciti da Amici, che poi avevano realizzato una straordinaria carriera.
Streaming e tv
Dove vedere This is Me in diretta tv e streaming? Appuntamento in prima visione ogni mercoledì alle ore 21.40 su Canale 5. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.