This is Me 2025: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per This is me 2025? Da mercoledì 15 ottobre, in prima serata su Canale 5, torna Silvia Toffanin con la seconda edizione di This is me. Tre serate-evento dedicate a grandi personaggi del mondo dello spettacolo, della musica e dello sport: Zlatan Ibrahimović, Laura Pausini e Christian De Sica. Appuntamento quindi in prima serata dal 15 ottobre 2025 ogni mercoledì su Canale 5 subito dopo La ruota della fortuna, intorno alle 21.40. Ecco la programmazione completa (potrebbe variare):

Prima puntata: 15 ottobre 2025

Seconda puntata: 22 ottobre 2025

Terza puntata: 29 ottobre 2025

Durata

Ma quanto dura (durata) This is me? Il programma va in onda ogni mercoledì in prima serata alle ore 21.40 dal 15 ottobre 2025 e dura fino a mezzanotte e mezza. La durata quindi è di tre ore circa. Si tratta della seconda edizione dello show condotto da Silvia Toffanin, dopo il grande successo dello scorso anno, quando il programma era stato dedicato alla celebrazione dei grandi cantanti e ballerini usciti da Amici, che poi avevano realizzato una straordinaria carriera.

Streaming e tv