Il racconto di un sogno che è diventato realtà, le emozioni di una carriera e di una vita, straordinarie. This is me, prodotto per Mediaset da Fascino pgt, ripercorrerà le storie dei tre protagonisti tra ricordi e grandi emozioni, per celebrare il talento che può cambiare la vita. Alcuni tra i più grandi protagonisti che hanno lasciato un segno indelebile nella musica, nello spettacolo e nello sport, pronti a raccontarsi in maniera inedita ed emozionante.

Dopo il successo dello scorso anno, le tre serate evento condotte da Silvia Toffanin racconteranno nomi illustri del panorama culturale e sportivo che hanno lasciato un segno indelebile grazie alle loro carriere. Un vero viaggio tra i grandi protagonisti dello spettacolo, della musica e dello sport