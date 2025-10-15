Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

This is Me 2025: tutto quello che c’è da sapere sul programma di Silvia Toffanin su Canale 5

di Antonio Scali
This is Me 2025: anticipazioni, ospiti, Silvia Toffanin, quante puntate, come funziona, streaming, Canale 5

This is me è il programma condotto da Silvia Toffanin in onda su Canale 5 dal 15 ottobre 2025. Si tratta della seconda edizione dello show, che torna dopo il grande successo dello scorso anno, quando il programma era stato dedicato alla celebrazione dei grandi cantanti e ballerini usciti da Amici, che poi avevano realizzato una straordinaria carriera. In tutto tre prime serate evento, per raccontare ancora una volta attraverso grandi ospiti un sogno che è diventato realtà. Vediamo insieme tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Torna Silvia Toffanin con la seconda edizione di This is me. Tre serate-evento dedicate a grandi personaggi del mondo dello spettacolo, della musica e dello sport, tra cui: Zlatan Ibrahimović, Laura Pausini e Christian De Sica, Gigi D’Alessio, Alberto Tomba.

Il racconto di un sogno che è diventato realtà, le emozioni di una carriera e di una vita, straordinarie. This is me, prodotto per Mediaset da Fascino pgt, ripercorrerà le storie dei tre protagonisti tra ricordi e grandi emozioni, per celebrare il talento che può cambiare la vita. Alcuni tra i più grandi protagonisti che hanno lasciato un segno indelebile nella musica, nello spettacolo e nello sport, pronti a raccontarsi in maniera inedita ed emozionante.

Dopo il successo dello scorso anno, le tre serate evento condotte da Silvia Toffanin racconteranno nomi illustri del panorama culturale e sportivo che hanno lasciato un segno indelebile grazie alle loro carriere. Un vero viaggio tra i grandi protagonisti dello spettacolo, della musica e dello sport

This is Me: quante puntate

Quante puntate sono previste per This is me? In tutto tre prime serate, in onda su Canale 5 con la conduzione di Silvia Toffanin, dal 15 ottobre 2025 e in onda ogni mercoledì. Ecco la programmazione completa (potrebbe variare):

  • Prima puntata: 15 ottobre 2025
  • Seconda puntata: 22 ottobre 2025
  • Terza puntata: 29 ottobre 2025

Streaming e tv

Dove vedere This is Me in diretta tv e streaming? Appuntamento in prima visione ogni mercoledì alle ore 21.30 su Canale 5. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Ricerca