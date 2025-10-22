This is Me 2025: le anticipazioni e gli ospiti della seconda puntata, 22 ottobre

Questa sera, 22 ottobre 2025, alle ore 21.20 su Canale 5 va in onda in prima visione la seconda puntata di This is me, la seconda edizione dello show, che torna dopo il grande successo dello scorso anno, quando il programma era stato dedicato alla celebrazione dei grandi cantanti e ballerini usciti da Amici, che poi avevano realizzato una straordinaria carriera. In tutto tre prime serate evento, per raccontare ancora una volta attraverso grandi ospiti un sogno che è diventato realtà. Alla conduzione confermatissima Silvia Toffanin. Vediamo insieme tutte le anticipazioni di stasera.

Anticipazioni e ospiti

Torna Silvia Toffanin con la seconda edizione di This is me. Tre serate-evento dedicate a grandi personaggi del mondo dello spettacolo, della musica e dello sport, tra cui: Zlatan Ibrahimović, Laura Pausini e Christian De Sica. Ma molti altri grandi nomi si alterneranno nel salotto di This is me.

Tra gli ospiti della seconda puntata: Lorella Cuccarini che sarà celebrata in occasione dei suoi 40 anni di carriera. Aneddoti, filmati d’epoca, momenti di nostalgia, numero musicali e di danza, tante sorprese per una grande festa d’onore per una delle icone più amate della nostra televisione. Davvero lungo e ragguardevole l’elenco degli ospiti che intervengono nel corso della serata. Apprestiamoci, dunque, a menzionarli tutti.

Amadeus: il re del Festival di Sanremo e storico conduttore Rai, attualmente sul canale Nove, rendere omaggio alla Cuccarini con la quale collaborò a “Buona domenica” e al mitico musical “Grease”; Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti: i due volti storici di “Striscia la notizia” ritrovano Lorella ricordando insieme gli anni d’oro di Mediaset; Marco Columbro, forse il partner televisivo per eccellenza di grazie a programmi di successo come “Buona Domenica” e” Paperissima”; Alessandro Siani: comico, attore e regista, che più volte ha ricordato il valore di una carriera costruita con impegno, sorriso e cuore.

Passando al versante “Amici” troviamo: Alessandra Celentano, la prof più temuta dai giovani partecipanti che, insieme alla ballerina Elena D’Amario, altra insegnante nonché collega della Cuccarini, racconta il lato umano della del dietro le quinte. Ospite anche Garrison, lo storico coreografo che torna per abbracciare Lorella e ricordare i loro anni di danza e televisione. E poi Beppe Vessicchio, celebre direttore d’orchestra e simbolo della musica italiana (volto mitico di tantissimi Festival di Sanremo). Tra i giovani talenti emersi dal talent di Canale 5 intervengono Mida, apprezzato per il suo stile urban, e Sarah Toscano, vincitrice della ventitreesima edizione del talent.

Passando alla sezione musicale, Silvia Toffanin stasera ospita Angelina Mango, la vincitrice di Sanremo 2024, nuovamente alla ribalta dopo un periodo di pausa. La padrona di casa accoglie poi in studio i Ricchi e Poveri: Angela Brambati e Angelo Sotgiu faranno senz’alltro ballare lo studio sulle note dei loro successi. Ospiti d’eccezione sono anche i Pooh, la band che ha scritto la colonna sonora di intere generazioni, facendo la storia dello spettacolo italiano. Altra ospite è Nina Zilli, voce sofisticata quanto potente del nostro panorama musicale. Chiude il cast di ospiti il terzetto composto Lorenzo Pellegrini, Gianluca Mancini e Stephan El Shaarawy, tre calciatori della Roma, squadra protagonista di un buonissimo inizio di campionato.

Streaming e tv

Dove vedere This is Me in diretta tv e streaming? Appuntamento in prima visione ogni mercoledì alle ore 21.30 su Canale 5. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.