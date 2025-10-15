This is Me 2025: le anticipazioni e gli ospiti della prima puntata, 15 ottobre

Questa sera, 15 ottobre 2025, alle ore 21.20 su Canale 5 va in onda in prima visione la prima puntata di This is me, la seconda edizione dello show, che torna dopo il grande successo dello scorso anno, quando il programma era stato dedicato alla celebrazione dei grandi cantanti e ballerini usciti da Amici, che poi avevano realizzato una straordinaria carriera. In tutto tre prime serate evento, per raccontare ancora una volta attraverso grandi ospiti un sogno che è diventato realtà. Alla conduzione confermatissima Silvia Toffanin. Vediamo insieme tutte le anticipazioni di stasera.

Anticipazioni e ospiti

Torna Silvia Toffanin con la seconda edizione di This is me. Tre serate-evento dedicate a grandi personaggi del mondo dello spettacolo, della musica e dello sport, tra cui: Zlatan Ibrahimović, Laura Pausini e Christian De Sica. Ma molti altri grandi nomi si alterneranno nel salotto di This is me.

Tra gli ospiti della prima puntata: il cantante Gigi D’Alessio, la ballerina e direttrice artistica Eleonora Abbagnato e lo sciatore Alberto Tomba.

Streaming e tv

Dove vedere This is Me in diretta tv e streaming? Appuntamento in prima visione ogni mercoledì alle ore 21.30 su Canale 5. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.