The Voice Senior: anticipazioni, cast e streaming della finale | Quarta puntata

Questa sera, domenica 20 dicembre 2020, su Rai 1 va in onda la quinta e ultima puntata di The Voice Senior, una variante over 60 del talent show che ha conquistato più di mezzo miliardo di spettatori in tutto il mondo. Alla conduzione Antonella Clerici. Con lei (nel cast di The Voice Senior) i coach Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Al Bano e sua figlia Jasmine – che rappresentano il team Carrisi – e Clementino. Ma quali sono le anticipazioni sulla quinta e ultima puntata di The Voice Senior in onda oggi, 20 dicembre? Di seguito tutte le informazioni.

Anticipazioni

Questa sera, 20 dicembre, va in onda quindi la finalissima di The Voice Senior, il talent show condotto dalla Clerici che in finale vede schierati i quattro giudici e i cantanti che rappresentano. Il vincitore porterà a casa un vinile con le sue performance e un brano inedito che sarà pubblicato dalla Universal.

Ecco chi sono i finalisti: per il team Loredana Bertè vediamo schierati Erminio Sinni e Giovanna Sorrentino, mentre per il team Gigi D’Alessio ci sono Marco Guerzoni ed Elena Ferretti. Il Team invece Al Bano porta sul palco Tony Reale e Rita Mammolotti, mentre per il team Clementino troviamo Roberto Tomasi e Alan Farrington. Ogni coach, per questa manche finale, ha preparato la propria squadra con sessioni d’allenamento e prove per definire il repertorio della canzoni che poi presenteranno al pubblico.

Streaming e tv

Abbiamo visto le anticipazioni della finale di The Voice Senior, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi, 20 dicembre 2020, alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay si potranno rivedere le puntate o le clip grazie alla funzione on demand.

Leggi anche: Quante puntate sono previste

Potrebbero interessarti Live Non è la d’Urso: ospiti e anticipazioni della puntata di stasera, 20 dicembre 2020 The Voice Senior, chi sono i finalisti del talent di Rai 1 The Voice Senior streaming e diretta tv: dove vedere la finale