The Voice Senior: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per The Voice Senior, la variante over 60 del talent show che ha conquistato più di mezzo miliardo di spettatori in tutto il mondo? Lo show, con alla conduzione Antonella Clerici, in tutto è composto da cinque puntate (3 Blind Auditions; 1 semifinale; 1 finale). Le prime quattro andranno in onda il venerdì sera alle ore 21,20. La finale domenica 20 dicembre 2020 sempre alle ore 21,20. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe subire modifiche):

Prima puntata (Blind Auditions): venerdì 27 novembre 2020, Rai 1

Seconda puntata (Blind Auditions): venerdì 4 dicembre 2020, Rai 1

Terza puntata (Blind Auditions): venerdì 11 dicembre 2020, Rai 1

Quarta puntata (Knock out – semifinale): venerdì 18 dicembre 2020, Rai 1

Quinta puntata (finale): domenica 20 dicembre 2020, Rai 1

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per The Voice Senior, ma dove vedere il programma in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda da venerdì 27 novembre 2020 alle ore 21,20 su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay si potranno rivedere le puntate o le clip grazie alla funzione on demand.

Antonella Clerici

“La cosa che mi è piaciuta di più nelle audizioni è non chiamarli talent ma cantanti e vedere come la passione per la musica non li ha mai abbandonati – ha detto Antonella Clerici in conferenza stampa -. Alcuni di loro sono arrivati alla soglia della notorietà e poi non ce l’hanno fatta, altri invece il canto l’hanno sempre avuta come passione pur facendo altro nella vita, come un capotreno, una casalinga”.

