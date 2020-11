The Voice Senior: cast, coach (giudici), quante puntate, streaming

Da venerdì 27 novembre, in prima serata (ore 21,20), su Rai 1 va in onda The Voice Senior, una variante over 60 del talent show che ha conquistato più di mezzo miliardo di spettatori in tutto il mondo. Lo show, con alla conduzione Antonella Clerici, avrà una veste totalmente rinnovata e ricca di grandi novità, a partire dal cast e dal meccanismo del format. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Cast: i coach (giudici)

Qual è il cast (coach o giudici) di The Voice Senior? Al fianco della conduttrice ci saranno i coach Loredana Berté, Gigi D’Alessio, Al Bano e sua figlia Jasmine – che rappresentano il team Carrisi – e Clementino. Saranno loro a scegliere i cantanti su cui puntare. Prima volta per la Bertè nel ruolo di giudice: “Mi diverto da morire – ha raccontato -. Ci sbraniamo a vicenda per prendere il meglio che ci offre questo programma. Il bello sta lì, quando sentiamo l’urgenza di girarci per poterci accaparrare questo talento che sentiamo solo con la voce. Una guerra totale, tutti contro tutti”. Clementino si è invece detto “Onorato” e ha promesso “picchi di comicità” con l’amico Gigi D’Alessio, mentre più complicato sarà mettersi d’accordo per il team Carrisi: “C’è un contrasto generazionale”, ha spiegato divertito Al Bano.

Il format: come funziona la gara

Grandi novità nella dinamica di gara di The Voice Senior, che avrà un meccanismo più snello: 3 puntate saranno dedicate alle Blind Auditions, le “audizioni al buio” che sono la cifra del programma: i giudici, di spalle, ascolteranno i concorrenti senza poterli vedere. Sarà solo la loro voce a doverli conquistare e, in quel caso, il coach potrà voltarsi per aggiudicarsi il concorrente in squadra. Se più coach si volteranno, invece, sarà il concorrente a decidere a quale coach affidarsi. Solo 24 talenti, 6 per team, riusciranno ad andare avanti e arriveranno alla semifinale, il Knock out, dove si sfideranno fra loro con un cavallo di battaglia. Sarà il coach a decidere chi far andare avanti nella gara, e solo 2 concorrenti per team accederanno alla spettacolare finale.

Le parole di Antonella Clerici

“La cosa che mi è piaciuta di più nelle audizioni è non chiamarli talent ma cantanti e vedere come la passione per la musica non li ha mai abbandonati – ha detto Antonella Clerici in conferenza stampa -. Alcuni di loro sono arrivati alla soglia della notorietà e poi non ce l’hanno fatta, altri invece il canto l’hanno sempre avuta come passione pur facendo altro nella vita, come un capotreno, una casalinga. Mi è piaciuto questo mio ruolo un po’ defilato rispetto alle conduzioni ridondanti a cui sono abituata. Ascolto molto, guardo, c’è una carezza che ho nei confronti di queste persone e l’emozione non solo di sentirle cantare ma di conoscere anche le loro vite”.

The Voice Senior: quante puntate

Ma quante puntate sono previste per The Voice Senior? In tutto sono previste cinque puntate (3 Blind Auditions; 1 semifinale; 1 finale). Le prime quattro andranno in onda il venerdì sera alle ore 21,20. La finale domenica 20 dicembre 2020 sempre alle 21,20. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe subire modifiche):

Prima puntata (Blind Auditions): venerdì 27 novembre 2020

Seconda puntata (Blind Auditions): venerdì 4 dicembre 2020

Terza puntata (Blind Auditions): venerdì 11 dicembre 2020

Quarta puntata (Knock out – semifinale): venerdì 18 dicembre 2020

Quinta puntata (finale): domenica 20 dicembre 2020

Streaming e tv

Dove vedere The Voice Senior in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda da venerdì 27 novembre 2020 alle ore 21,20 su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay si potranno rivedere le puntate o le clip grazie alla funzione on demand.

