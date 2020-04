The O.C., che fine ha fatto il cast dell’amatissima serie tv?

Italia 1 riporta in televisione la prima stagione di The O.C. a partire da giovedì 23 aprile 2020: tutti i giorni, andranno in onda due puntate finché, dal 5 maggio, la serie non si sposterà in prima serata su La5. La prima volta che The O.C. è andato in onda è stato nel 2003: durata quattro stagioni, la storia ha travolto tutto il mondo con personaggi di spessore e teen drammi che hanno lasciato un’eredità nella storia della serialità. Durante la quarantena da Coronavirus, tantissimi utenti hanno deciso di avanzare richieste a Mediaset e, dopo Harry Potter, è arrivato il momento di The O.C. Ma che fine hanno fatto gli attori protagonisti?

Tutto su The O.C. la serie cult ambientata in California

The O.C.: che fine ha fatto il cast?

Partiamo da Benjamin McKenzie, che ha interpretato il ribelle Ryan Atwood, un personaggio schivo dal passato complicato che s’innamora di Marissa Cooper e ricomincia una nuova pagina della sua storia grazie alla famiglia Cohen. McKenzie è tornato in tv dopo The O.C. sia in Gotham, la serie prequel ambientato nell’universo DC (in particolare nella storia di Batman) che in Southland.

E il nerdissimo Seth Cohen, tanto appassionato di fumetti da riuscire a conquistare persino la sua Wonder Woman, Summer? Seth è interpretato da Adam Brody, la cui carriera è sicuramente decollata dopo questa serie tv: l’abbiamo visto in alcuni film come Scusa, mi piace tuo padre (al fianco di sua moglie, Leighton Meester), ma anche in Shazam, Finché morte non ci separi, Una domma promettente. In tv invece, oltre a recitare in Una mamma per amica, l’abbiamo visto in New Girl, StarUp, Single Partens e The Race – Corsa mortale.

Quella a cui è andata peggio è sicuramente Mischa Barton, che interpreta Marissa Cooper. Dopo The O.C., la Barton non è riuscita a tener testa al grande successo. L’abbiamo vista in una videoclip di James Blunt, dopodiché è capitolata in qualche ruolo di terzo ordine e anche qualche problema d’alimentazione.

Rachel Bilson, inevce, che interpreta Summer Roberts ha avuto una rosea carriera da quel momento: si è fatta notare in tv recitando come protagonista in Hart of Dixie, interpretando la spumeggiante dottoressa Zoe Hart, ma l’abbiamo vista anche in Gossip Girl, How I Met Your Mother, Nashville e Take Two. Anche al cinema la Bilson ha avuto le sue occasioni, da Jumper – Senza confini a The To Do List – L’esatte prima del college fino ad American Heist.

E il resto del cast? Autumn Reeser interpreta Taylor Townsend, la ragazza di Ryan. L’attrice ha trovato spazio anche al cinema con film con The Big Bang, Una spia al liceo, Sully e Kill’em All – Uccidili tutti, mentre in tv l’abbiamo vista in alcune puntate di CSI, Hawaii Five-0, Jane stilista per caso, Last Resort, Hart of Dixie, Salvation e The Arrangement. Peter Gallagher, che interpreta Sally Cohen, ha recitato in altre serie tv come Grace & Frankie e New Girl, mentre Kelly Rowan che interpreta Kirsten Cohen è comparsa in serie come Boomtown e poi ha recitato come regular in Perception.

The O.C. vi aspetta da giovedì 23 aprile 2020 in replica con la prima stagione su Italia 1.

Potrebbero interessarti Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 23 aprile 2020 | Trono classico o over? Ascolti tv mercoledì 22 aprile 2020: Meraviglie, Tu sì que vales, Jurassic Park Netflix raggiunge 16 milioni di utenti durante l’emergenza Covid-19