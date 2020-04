The O.C., la serie cult torna su Italia 1 da giovedì 23 aprile 2020

The O.C. torna a gran richiesta su Italia 1. La serie cult che ha incantato tutto il mondo con le peripezie di Ryan, Marissa, Seth, Summer e tutti gli abitanti di Orange County tornano a riempire i piccoli schermi durante la quarantena da Coronavirus. Come ha spiegato Mediaset, in tanti hanno chiesto a gran voce le repliche dell’amatissima serie televisiva e Italia 1, dopo aver accontentato i fan di Harry Potter con una maratona in prima serata, ha deciso di regalare ai fan di The O.C. almeno la prima stagione della serie, dalle ore 19:00 a partire da giovedì 23 aprile 2020. Andrà in onda tutti i giorni, per un totale di due episodi a sera, fino al 5 maggio.

Dopo il lancio su Italia 1, infatti, la serie passerà anche in replica su La5: da martedì 5 maggio, la serie proseguirà sul canale in prima serata dove resterà fissa tutti i martedì sera fino al termine delle quattro stagioni.

The O.C. ha intrattenuto il pubblico dal 2003 al 2007, ambientata nella soleggiata California ha raccontato la storia di un giovane proveniente da una famiglia disagiata che entra nelle grazie di una fortunata famiglia di origini ebraiche. Ryan Atwood, nonostante il passato turbolento, apre un nuovo capitolo della sua vita nel momento in cui conosce la famiglia Cohen, stringe amicizia con il figlio coetaneo Seth, super appassionato di fumetti, e poi s’innamora follemente della vicina di casa, Marissa Cooper, una ragazza all’apparenza snob ma che cela tante debolezze dietro il cognome di famiglia.

The O.C., dove vedere la serie in tv e in streaming

Come fare per vedere The O.C. in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda da giovedì 23 aaprile 2020 – a partire dalle 19:00 su Italia 1.

La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Italia 1 in streaming

