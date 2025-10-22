The Legend of Tarzan: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Stasera, 22 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda The Legend of Tarzan, film del 2016 diretto da David Yates. Il film è basato sul personaggio creato da Edgar Rice Burroughs, interpretato da Alexander Skarsgård. Fanno parte del cast anche Samuel L. Jackson, Margot Robbie, Djimon Hounsou e Christoph Waltz. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Africa centrale, presso il fiume Congo: in una casa costruita su un albero, John Clayton II e sua moglie Alice Clayton danno alla luce un figlio. Alice muore poco dopo il parto per cause naturali, mentre John viene ucciso da un gruppo di gorilla. Una scimmia di nome Kala trova il bambino, chiamato John Clayton III, e lo adotta, chiamandolo Tarzan.

Passano gli anni, e Tarzan un giorno, nella foresta, incontra una ragazza, Jane. Questa riporta Tarzan alla civiltà insegnandogli a parlare e a comportarsi da uomo e lo aiuta a scoprire le sue origini. Tarzan riassume così il suo vero nome e torna in Gran Bretagna per vivere da gentiluomo. Nel frattempo il re Leopoldo II del Belgio sta facendo costruire una ferrovia che collegherebbe l’intero Congo, ma i lavori gli costano molto denaro, prosciugando le sue finanze. Leopoldo invia quindi il capitano Leon Rom a procurarsi più minerali. Rom intende trovare una città leggendaria in Congo che si dice essere piena di diamanti: Opar. Riesce nel suo intento ma i suoi uomini vengono sorpresi dall’attacco di una tribù: nello scontro tutti gli uomini della spedizione muoiono. Rom, unico superstite, parla col capo degli indigeni, Mbonga, che intende offrirgli i minerali in cambio di Tarzan, che uccise suo figlio anni prima.

Londra, 1889. Per convincere John Clayton/Tarzan a recarsi in Congo così da mantenere l’accordo con Mbonga, Re Leopoldo invita formalmente John, ora Lord Greystoke, a guidare una spedizione a Boma. Il dottor George Washington Williams, emissario degli Stati Uniti d’America, sollecita John ad accettare la proposta, pensando che la fama che ha Tarzan in quel luogo possa facilitare gli affari in un ambiente pericoloso. John accetta quando il dottor Williams gli svela le sue vere ragioni: egli è convinto che la pessima situazione finanziaria del Belgio abbia spinto Leopoldo a ridurre in schiavitù il popolo del Congo e intende far luce sulla vicenda.

The Legend of Tarzan: il cast del film

Abbiamo visto la trama di The Legend of Tarzan, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Alexander Skarsgård: Tarzan / John Clayton III

Margot Robbie: Jane Porter in Clayton

Samuel L. Jackson: George Washington Williams

Christoph Waltz: Léon Rom

Djimon Hounsou: Capo Mbonga

Simon Russell Beale: Frum

Jim Broadbent: Primo ministro

Casper Crump: Capitano Kerchover

Hadley Fraser: John Clayton II

Genevieve O’Reilly: Alice Clayton

Ben Chaplin: Capitano Moulle

Mimi Ndiweni: Eshe

Streaming e tv

Dove vedere The Legend of Tarzan in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 22 ottobre 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.