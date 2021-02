The Good Doctor 4: le anticipazioni (trama e cast) della quinta puntata

Questa sera, venerdì 12 febbraio 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda il quinta puntata della quarta (4) stagione di The Good Doctor, la fortunata serie tv con protagonista il dottor Shaun Murphy (Freddie Highmore), giovane chirurgo affetto da disturbi dello spettro autistico e dalla sindrome del Savant. Ma cosa succederà stasera? Vediamo insieme le anticipazioni sulla quinta puntata.

Trama

Shaun interpreta male un appunto della dottoressa Lim e decide di dare più autonomia ai suoi specializzandi al primo anno. Questa decisione, tuttavia, si rivela un passo falso dopo che una diagnosi errata fatta da uno degli specializzandi ha conseguenze disastrose. Nel frattempo, la dottoressa Claire Browne, il dottor Alex Park e la dottoressa Jordan Allen curano una paziente con una cisti che colpisce le funzioni chiave del suo cervello. Nel frattempo, Park reagisce alle provocazioni della dottoressa Morgan Reznick.

Cast

Abbiamo visto la trama della quinta puntata di The Good Doctor 4, ma qual è il cast completo della quarta stagione della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Freddie Highmore è Shaun Murphy

Nicholas Gonzalez è il dottor Neil Melendez (guest star)

Antonia Thomas è Claire

Hill Harper è il dottor Andrews

Richard Schiff è Aaron Glassman

Will Yun Lee è Alex

Fiona Gubelmann è Morgan

Christina Chang è la dottoressa Lim

Paige Spara è Lea

Noah Galvin è Asher Wolke (dal terzo episodio)

Summer Brown è Olivia Jackson (dal terzo episodio)

Bria Samoné Henderson è Jordan Allen (dal terzo episodio)

Brian Marc è Enrique “Ricky” Guerin (dal terzo episodio)

The Good Doctor 4 streaming e tv

La serie tv, come detto, va in onda il venerdì sera (ore 21,20) su Rai 2 (canale 2 o 502 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirle anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i programmi Rai da pc, tablet e smartphone in diretta e in differita (dopo la messa in onda in chiaro).

