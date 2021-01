The Good Doctor 4: trama, cast, quante puntate e streaming

Dall’8 gennaio 2021 su Rai 2 torna The Good Doctor con la quarta (4) stagione in prima visione assoluta. La serie tv con protagonista il dottor Shaun Murphy (Freddie Highmore), giovane chirurgo affetto da disturbi dello spettro autistico e dalla sindrome del Savant, si arricchisce di nuove puntate all’insegna dell’attualità. Ancora scossi dalla scomparsa di Melendez, Shaun e i suoi colleghi si troveranno a dover affrontare una prova molto dura. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Le prime due puntate sono a tema Covid ma dalla terza la serie tv sceglie di andare oltre proseguendo il proprio racconto evitando di concentrare tutte le storie solo sulla pandemia. Così la fiction, creata da David Shore, introduce nuovi personaggi: quattro specializzandi tutti in corsa per uno o più posti nell’ospedale. Si tratta del dottor Asher Wolke, in passato parte di un gruppo di ebrei ortodossi da cui è scappato prima di iniziare la scuola di medicina; la dottoressa Olivia Jackson, laureata a Oxford e Harvard, ma che nonostante questo è profondamente insicura; la dottoressa Jordan Allen, di fede battista, fortemente religiosa al punto da pregare ogni giorno che tiene molto alla sua carriera, non solo a quella medica; il dottor Enrique “Ricky” Guerin, un surfista che segue la filosofia “l’esperienza vale più delle competenze”. Proseguono anche le storie dei vari protagonisti da Shaun e Lea che devono trovare il modo di vivere al meglio la relazione appena nata, a Claire che convive con il fantasma di Melendez, fino a Morgan che a causa della malattia ha dovuto abbandonare la carriera da chirurgo.

The Good Doctor 4: il cast

Abbiamo visto la trama di The Good Doctor 4, ma qual è il cast completo della quarta stagione della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Freddie Highmore è Shaun Murphy

Nicholas Gonzalez è il dottor Neil Melendez (guest star)

Antonia Thomas è Claire

Hill Harper è il dottor Andrews

Richard Schiff è Aaron Glassman

Will Yun Lee è Alex

Fiona Gubelmann è Morgan

Christina Chang è la dottoressa Lim

Paige Spara è Lea

Noah Galvin è Asher Wolke (dal terzo episodio)

Summer Brown è Olivia Jackson (dal terzo episodio)

Bria Samoné Henderson è Jordan Allen (dal terzo episodio)

Brian Marc è Enrique “Ricky” Guerin (dal terzo episodio)

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per The Good Doctor 4? In tutto per la quarta stagione della serie tv andranno in onda 20 episodi (o puntate). Quando? Il venerdì sera in prima tv alle ore 21,20 su Rai 2. La prima puntata sarà trasmessa l’8 gennaio 2021; l’ultima (salvo cambiamenti di programmazione) il 21 maggio 2021. Ogni puntata sarà composta da un solo episodio e durerà circa 50 minuti. Ma vediamo insieme la programmazione di Rai 2 per The Good Doctor 4 (attenzione: potrebbe subire modifiche):

Prima puntata: 8 gennaio 2021

Seconda puntata: 15 gennaio 2021

Terza puntata: 22 gennaio 2021

Quarta puntata: 29 gennaio 2021

Quinta puntata: 5 febbraio 2021

Sesta puntata: 12 febbraio 2021

Settima puntata: 19 febbraio 2021

Ottava puntata: 26 febbraio 2021

Nona puntata: 5 marzo 2021

Decima puntata: 12 marzo 2021

Undicesima puntata: 19 marzo 2021

Dodicesima puntata: 26 marzo 2021

Tredicesima puntata: 2 aprile 2021

Quattordicesima puntata: 9 aprile 2021

Quindicesima puntata: 16 aprile 2021

Sedicesima puntata: 23 aprile 2021

Diciassettesima puntata: 30 aprile 2021

Diciottesima puntata: 7 maggio 2021

Diciannovesima puntata: 14 maggio 2021

Ventesima puntata: 21 maggio 2021

Streaming e tv

Dove vedere le puntate di The Good Doctor 4 in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il venerdì sera (ore 21,20) su Rai 2 (canale 2 o 502 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirle anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i programmi Rai da pc, tablet e smartphone in diretta e in differita (dopo la messa in onda in chiaro).

