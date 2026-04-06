The Floor – Ne Rimarrà Solo Uno: quante puntate, durata e quando finisce

The Floor – Ne Rimarrà Solo Uno 2026: quante puntate, durata e quando finisce il game show di Rai 2

Quante puntate sono previste per The Floor – Ne rimarrà solo uno 2026? Il game show torna su Rai 2 con la conduzione di Paola Perego e Gabriele Vagnato. Appuntamento in prima serata dal 6 aprile 2026 alle ore 21.20. In tutto sono previste cinque puntate, in onda ogni lunedì. L’anno scorso lo show era condotto dai The Jackal, spazio dunque ora a una nuova coppia di conduttori. Tante le novità anche nel meccanismo del gioco. Un campo da gioco gigante. 100 concorrenti. 100 categorie diverse e soli 45 secondi per vincere e rimanere o perdere e tornare a casa. Chi riuscirà ad aggiudicarsi il montepremi finale di 100.000€? Ecco intanto la programmazione completa.

Prima puntata: 6 aprile

Seconda puntata: 13 aprile

Terza puntata: 20 aprile

Quarta puntata: 27 aprile

Quinta puntata: 4 maggio

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata di The Floor 2026? Lo show ha una durata di circa due ore, dalle 21.30 alle 23.30.

Streaming e tv

Dove vedere The Floor in tv e streaming? Appuntamento in prima visione su Rai 2 dal 6 aprile 2026 alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Rai Play.