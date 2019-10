Temptation Island Vip, Delia piange per Alex: “Ha superato il limite”

Sta per concludersi l’avventura di Temptation Island Vip, il viaggio nei sentimenti condotto da Alessia Marcuzzi e in onda ogni lunedì in prima serata su Canale 5. Per le tre coppie rimaste in gara è il momento di tirare le somme.

Nella puntata di oggi, 14 ottobre 2019, assisteremo agli ultimi falò di confronto, al termine dei quali le coppie dovranno decidere se proseguire la loro storia anche fuori dal programma o lasciarsi per sempre. Tra coloro che hanno fatto più discutere finora nel docu-reality di Canale 5 c’è la coppia composta da Alex Belli e Delia Duran.

I due sono entrati da poco a Temptation Island Vip, ma il loro percorso è stato sin da subito ricco di sorprese. Ci sono stati infatti diversi momenti di gelosia, dettati soprattutto dall’avvicinamento della ragazza con il tentatore Riccardo.

Tanti infatti i dubbi che hanno riguardato la coppia, e che dovranno chiarire nel corso del falò di confronto di stasera. In particolare Delia ha visto un video del suo ragazzo che l’ha davvero sconvolta, e per questo è scoppiata in lacrime nel pinnettu dicendo: “Ha superato il limite”.

A confortarla è Serena, che proverà inizialmente a consolarla e poi a farla ragionare: “Scusami se te lo dico, ma in questo momento devi essere lucida. Quello che hai fatto tu con Riccardo è paragonabile a quello che ha fatto lui”.

D’altronde anche la Enardu deve fare i confronti con il suo fidanzato, Pago. Nella puntata della scorsa settimana abbiamo assistito alla prima parte del loro falò di confronto, mentre nella puntata di oggi ci sarà la conclusione. I due decideranno di lasciarsi per sempre o torneranno insieme?

Infine spazio a Gabriele Pippo e Silvia Tirado. Per gioco la ragazza ha baciato il tentatore Valerio. “Sei fidanzata, le nostre famiglie si conoscono. Ti devi vergognare, anzi adesso ti devi sotterrare”, ha commentato molto innervosito il figlio di Pippo Franco.

