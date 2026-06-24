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Temptation Island (Estate 2026), tentatori e tentatrici: ecco chi sono

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di Antonio Scali
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Temptation Island (Estate 2026), tentatori e tentatrici: ecco chi sono

Chi sono i tentatori e le tentatrici di Temptation Island (Estate 2026), il programma in onda dal 24 giugno su Canale 5? Anche quest’anno, ad accompagnare il cammino delle coppie nel villaggio che ospita il programma ci sarà una schiera di tentatori pronti a far tentennare le fidanzate. In attesa di conoscere l’elenco completo, sono apparsi in rete i nomi dei tentatori di questa edizione:

– Andrea Turino;

– Danilo Mileto, ex concorrente di The Couple – Una vittoria per due, il reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5

– Dimitri (non è noto per ora il cognome);

– Enrico Molari, classe 1986, appassionato di viaggi ed ex corteggiatore del trono Over di Uomini e Donne. Lui, infatti, aveva deciso di partecipare per corteggiare la dama Agnese De Pasquale;

– Emanuele Lescarini, nato a Firenze, vive a Roma e lavora come modello;

– Fabio Fabbri di Rimini, nella vita è un nutrizionista e personal trainer

– Manuel Marano è napoletano, atleta, e ha una passione per gli sport estremi e adrenalinici

– Giorgio Baglieri, tiktoker e mental coach

– Lorenzo Andreozzi;

– Lorenzo Ferrari;

– Luca Sparapani;

– Marco Fatata è di Roma e ama viaggiare in giro per il mondo;

– Massimiliano Mollicone, originario di Nettuno, è un ex tronista di Uomini e Donne

Streaming e tv

Abbiamo visto i tentatori e le tentatrici di Temptation Island (Estate 2026), ma dove vedere il programma in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Canale 5 dal 24 giugno 2026 alle ore 21,30 con la conduzione di Filippo Bisciglia. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
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