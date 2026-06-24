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Temptation Island (Estate 2026): quante puntate, durata e quando finisce

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di Marco Nepi
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Temptation Island (Estate 2026): quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Temptation Island (Estate 2026), la nuova edizione del programma in onda su Canale 5 condotta da Filippo Bisciglia? Il viaggio nei sentimenti di sette coppie ci farà compagnia per sei puntate, a partire dal 24 giugno 2026, alle ore 21,30. L’ultima puntata andrà in onda, salvo cambiamenti, il 27 luglio. Il viaggio nei sentimenti andrà in onda regolarmente di mercoledì per i primi tre appuntamenti (24 giugno, 1° luglio e 8 luglio). Dalla quarta puntata in poi, invece, la messa in onda si sposterà al lunedì sera, con i restanti capitoli previsti per il 13, 20 e 27 luglio. Ci potrebbero essere altre due puntate aggiuntive, arrivando così a otto. Ecco la programmazione completa (potrebbe variare).

  • Prima puntata: 24 giugno
  • Seconda puntata: 1 luglio
  • Terza puntata: 8 luglio
  • Quarta puntata: 13 luglio
  • Quinta puntata: 20 luglio
  • Sesta puntata: 27 luglio
  • Settima puntata: ?
  • Ottava puntata: ?

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Temptation Island (Estate 2026)? Il programma andrà in onda il mercoledì o il lunedì sera dalle ore 21,30 circa, dopo la Ruota della Fortuna, fino alle ore 1. La durata complessiva sarà quindi di circa 3 ore e 30 minuti (pause pubblicitarie incluse). Anche in quest’edizione, coppie stabili, senza figli in comune e non sposate, metteranno alla prova il loro amore, vivendo per 21 giorni separati in un resort in compagnia di ragazzi e ragazze single. Al termine dei 21 giorni, ma anche durante il percorso, le coppie si riuniranno nel cosiddetto falò di confronto per decidere se lasciare insieme il programma o uscire separati.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Temptation Island (Estate 2026), ma dove vederle in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguire tutto anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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