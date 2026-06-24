Temptation Island (Estate 2026), location: dove è stato girato il docu-reality, Guardavalle

Qual è la location in cui è stato girato Temptation Island (Estate 2026)? Anche quest’anno, dopo il successo della scorsa edizione, il reality si trasferisce in Calabria, al Calalandrusa Resort di Guardavalle Marina (in provincia di Catanzaro). Per molti anni Temptation Island è stato girato in Sardegna, ma già dallo scorso anno la nuova location è quella dello splendido mar Ionio della Calabria. Una scelta confermata anche per l’edizione 2026.

Coppie

Abbiamo visto qual è la location di Temptation Island (Estate 2026), ma quali sono le coppie in gara? In tutto sette coppie di concorrenti, che compiranno questo viaggio nei sentimenti per testare il loro amore. Eccole: