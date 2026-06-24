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Temptation Island (Estate 2026), location: dove è stato girato il docu-reality
Temptation Island (Estate 2026), location: dove è stato girato il docu-reality, Guardavalle
Qual è la location in cui è stato girato Temptation Island (Estate 2026)? Anche quest’anno, dopo il successo della scorsa edizione, il reality si trasferisce in Calabria, al Calalandrusa Resort di Guardavalle Marina (in provincia di Catanzaro). Per molti anni Temptation Island è stato girato in Sardegna, ma già dallo scorso anno la nuova location è quella dello splendido mar Ionio della Calabria. Una scelta confermata anche per l’edizione 2026.
Coppie
Abbiamo visto qual è la location di Temptation Island (Estate 2026), ma quali sono le coppie in gara? In tutto sette coppie di concorrenti, che compiranno questo viaggio nei sentimenti per testare il loro amore. Eccole:
- Gabriele e Sara stanno insieme da sei anni e mezzo ed è lui ad aver scritto al programma, convinto che la fidanzata possa averlo tradito dopo aver scoperto alcune chat sospette.
- Francesca e Danilo arrivano con una ferita già aperta: lei sostiene di essere stata contattata da una ragazza che le avrebbe mostrato prove di conversazioni del fidanzato su una app di incontri. Danilo si è difeso sostenendo che gli screenshot fossero stati falsificati, tirando in ballo persino l’intelligenza artificiale. Francesca non lo ha lasciato, ma ammette di controllare ossessivamente i suoi profili social, ricordando a memoria nome e cognome di ognuno dei suoi 493 seguiti su Instagram.
- Sabrina e Giovanni sono insieme da sei anni: è lui ad avere dei dubbi, convinto che l’intimità si sia raffreddata e che lei gli abbia più volte chiesto delle pause. Dal canto suo, Sabrina rivela nel video di presentazione di aver avuto delle “distrazioni” nell’ultimo anno e di non sapere se voglia un uomo come Giovanni al suo fianco.
- Cristian e Soraya, coppia romana, stanno insieme da un anno e otto mesi. Lavorano insieme nella ditta del padre di lei, ed è Soraya a scrivere alla redazione lamentando un drastico raffreddamento del sentimento. Secondo la ragazza, Cristian non condivide le sue passioni, dice di non avere mai disponibilità economica per uscire – preferendo le sagre di paese – ma trova poi il denaro per comprare “oggetti bizzarri”, come una maschera di Spider-Man meccanica capace di cambiare espressione.
- Bernadette e Diamante rappresentano la coppia più longeva del cast con ben 16 anni di relazione alle spalle. Bernadette ha deciso di partecipare per porre un ultimatum definitivo al compagno: da tempo gli chiede il matrimonio ricevendo solo continui e immotivati rifiuti. Se dal villaggio non uscirà una proposta di nozze, per lei la storia si chiuderà per sempre.
- Iris e Andrea, fidanzati da tre anni, entrano nel resort dopo che lei ha scoperto sul telefono del compagno alcune chat con altre ragazze contenenti scambi di foto intime decisamente esplicite. Andrea rigetta le accuse di tradimento, giustificando la presenza di quei messaggi come una reazione al carattere «insopportabile» della fidanzata.
- Alessandra e Rosario, insieme da sei anni, sono l’ultima coppia di Temptation Island. È Alessandra a scrivere al programma dopo aver scoperto che Rosario, per lungo tempo, ha portato avanti due relazioni parallele: una con lei a Milano e un’altra a Napoli. Nonostante Alessandra abbia lasciato lavoro e amicizie per seguirlo in Campania nel tentativo di ricominciare, oggi vuole capire se ha fatto la scelta giusta o se la fiducia è ormai irrecuperabile.