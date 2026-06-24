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A che ora inizia Temptation Island (Estate 2026): l’orario su Canale 5

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di Marco Nepi
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A che ora inizia Temptation Island (Estate 2026): l’orario su Canale 5

A che ora inizia Temptation Island (Estate 2026), il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia in onda il martedì sera su Canale 5? Ogni puntata andrà in onda alle ore 21,30 circa, subito dopo la Ruota della Fortuna. In tutto andranno in onda sei puntate: la prima il 24 giugno 2026; l’ultima – salvo cambiamenti – il 27 luglio 2026. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

  • Prima puntata: 24 giugno
  • Seconda puntata: 1 luglio
  • Terza puntata: 8 luglio
  • Quarta puntata: 13 luglio
  • Quinta puntata: 20 luglio
  • Sesta puntata: 27 luglio

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Temptation Island (Estate 2026)? La messa in onda è prevista dalle ore 21,30 alle ore 1. La durata complessiva (pause pubblicitarie incluse) sarà quindi di circa 3 ore e 30 minuti. Il programma, come detto, va in onda su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguire tutto anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone. Protagoniste sono sette coppie che per 21 giorni vivranno separate in due villaggi con tentatori e tentatrici single, mettendosi in gioco e testando il loro amore in un appassionante viaggio nei sentimenti.

Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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