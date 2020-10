Temptation Island 2020 non va in onda oggi: ecco perché, il motivo

Oggi, mercoledì 21 ottobre 2020, su Canale 5 non va in onda l’ultima puntata di Temptation Island 2020. L’ultimo atto del reality show è infatti stato trasmesso ieri, 20 ottobre. Canale 5 ha deciso di cambiare la programmazione. Un altro spostamento riguarda Le Iene. Al fine di evitare la concorrenza di Temptation Island, il programma di Davide Parenti, per l’occasione, è stato fatto traslocare ad oggi, mercoledì 21 ottobre.

Il motivo

Ma perché l’ultima puntata di Temptation Island 2020 oggi non va in onda? Lo spostamento non è dettato da strategie di palinsesto, ma semplicemente dalla messa in onda della Champions League. Mercoledì 21 ottobre infatti Canale 5 manderà in onda in diretta la partita tra Inter e Borussia Monchengladbach, valida per la prima giornata della coppa europea.

Streaming e diretta tv

Dove vedere l’ultima puntata di Temptation Island 2020 in diretta tv e live streaming? Come detto, il programma è andato in onda in prima serata martedì 20 ottobre 2020 su Canale 5 (tasto cinque del telecomando del digitale terrestre). Ve la siete persa? Niente panico. Sarà possibile recuperare lo show anche in streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it, che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone, e su Witty Tv. Qui sarà possibile vedere anche clip e contenuti extra dedicati alle decisioni dei partner per arrivare al falò finale.

