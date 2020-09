Temptation Island 2020, le anticipazioni della terza puntata

Torna Temptation Island 2020, il reality di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi, con la terza puntata in onda stasera, 30 settembre in prima serata dalle 21.20. Nel villaggio sono cinque le coppie che stanno continuando il loro viaggio nei sentimenti: Serena e Davide, Alberto e Speranza, Carlotta e Nello, Nadia e Antonio e poi la nuova coppia appena sbarcata sull’isola e composta da Francesca e Salvo. Intanto Gennaro ha chiesto un falò straordinario con la sua fidanzata Anna. Ma cosa succederà stasera? Quali sono le anticipazioni della terza puntata di Temptation Island 2020? Di seguito tutte le informazioni.

Anticipazioni

Dal profilo Instagram ufficiale della trasmissione di Canale 5 vediamo le anticipazioni della terza puntata di stasera, 30 settembre. Grande attesa per conoscere la nuova coppia formata da Francesca e Salvo. Il loro ingresso in corsa è dovuto all’uscita inaspettata di Sofia e Amedeo. I due sono usciti insieme dopo che lei ha richiesto un falò di confronto anticipato già durante la prima puntata. Francesca e Salvatore sono entrambi della Basilicata ma abitano a Milano. Stanno insieme da 5 anni e da tre convivono. A contattare la redazione di Temptation Island è stata Francesca: da un annetto infatti la loro relazione non funziona più bene come prima. Lei vorrebbe sposarsi, ma teme che Salvo non sia responsabile a sufficienza. Subito ci saranno dei video per la nuova coppia. Francesca vedrà un filmato di Salvo con la single Giovanna mentre discutono dei problemi di letto nella coppia. Come reagirà la sua fidanzata?

Ampio spazio verrà dedicato nella puntata di oggi, 30 settembre 2020, alla coppia Gennaro e Anna. La loro relazione, dopo sei anni di amore, sembrerebbe arrivata al capolinea. Già dall’inizio della trasmissione, infatti, Anna ha iniziato a parlar male del proprio fidanzato, dicendo che è troppo tirchio, e ha lanciato accuse pesanti verso la sua famiglia. Gennaro quindi ha chiesto un falò di confronto anticipato, che Anna non ha accettato in un primo momento. Solo quando la ragazza ha capito che il suo fidanzato aveva intenzione di uscire senza di lei ha accettato di incontrarlo. Durante il falò i due si sono accusati a vicenda.

La coppia in un primo momento sembrava aver chiuso la relazione, ma la conduttrice ha rivelato che Gennaro ha chiesto un falò di confronto straordinario. Il 31enne infatti è ancora innamorato e vorrebbe riparlare con la sua fidanzata: “Dobbiamo venirci incontro, dobbiamo imparare a dialogare in maniera differente e non certo come abbiamo sempre fatto”. Anna accetterà? Lo scopriremo durante la terza puntata di Temptation Island 2020 di stasera, mercoledì 30 settembre.

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto le anticipazioni su Temptation Island 2020, ma dove vedere il programma in diretta tv e live streaming? Come detto, il programma va in onda in prima serata oggi – mercoledì 30 settembre 2020 – su Canale 5 (tasto cinque del telecomando del digitale terrestre). Sarà possibile seguire lo show anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it, che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone, e su Witty Tv. Qui sarà possibile vedere anche clip e contenuti extra dedicati alle decisioni dei partner per arrivare al falò finale.

