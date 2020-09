Temptation Island 2020, le anticipazioni della seconda puntata

Torna Temptation Island 2020, il reality di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi, con la seconda puntata in onda stasera, 23 settembre in prima serata dalle 21.20. Dopo l’uscita della coppia formata da Amedeo e Sofia, che hanno deciso di uscire insieme dal programma, le cinque coppie che continuano il loro viaggio nei sentimenti sono: Alberto e Speranza, Anna e Gennaro, Carlotta e Nello, Nadia e Antonio e Serena e Davide. Ma cosa succederà stasera? Quali sono le anticipazioni della seconda puntata di Temptation Island 2020? Di seguito tutte le informazioni.

Tutto quello che c’è da sapere sul reality

Anticipazioni

Dal profilo Instagram ufficiale della trasmissione di Canale 5 vediamo le anticipazioni della seconda puntata di stasera, 23 settembre. Farà sicuramente discutere Alberto Maritato, l’imprenditore campano fidanzato con Speranza Capasso da 16 anni. In un video che la ragazza osserva dal pinnettu il giovane parla con una delle ragazze single, confessandole di avere seri dubbi sulla sua relazione: “Io, attualmente, sto con una ragazza con il tipico carattere femminile che a me non piace. È proprio l’antidonna per me”. Una frase impietosa, che deluderà molto Speranza. Ricordiamo che la ragazza ha scoperto solo durante le registrazioni di Temptation Island che il suo compagno l’ha tradita.

Tutti i tentatori e le tentatrici

Intanto Gennaro ha manifestato l’intenzione di incontrare la fidanzata Anna per un falò di confronto immediato. Accetterà la sua richiesta? Cosa decideranno di fare? Uscire insieme e proseguire la loro storia d’amore o i molti dubbi e le incomprensioni porteranno alla separazione? Antonio Giungo, invece, è particolarmente deluso dal comportamento della fidanzata, Nadia che, in un video ha mostrato l’intenzione di dormire con il single Stefano con cui si è legata durante i primi giorni nel villaggio. Infine, secondo le anticipazioni di Temptation Island, Nello è inquieto dopo aver visto delle immagini della sua Carlotta. Il ragazzo si mostrerà titubante e incredulo al pensiero che Carlotta lo voglia davvero sposare, alle luce delle sue dichiarazioni.

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto le anticipazioni su Temptation Island 2020, ma dove vedere il programma in diretta tv e live streaming? Come detto, il programma va in onda in prima serata oggi – mercoledì 23 settembre 2020 – su Canale 5 (tasto cinque del telecomando del digitale terrestre). Sarà possibile seguire lo show anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it, che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone, e su Witty Tv. Qui sarà possibile vedere anche clip e contenuti extra dedicati alle decisioni dei partner per arrivare al falò finale.

Leggi anche: 1. Chi sono Alberto Maritato e Speranza Capasso, la coppia di Temptation Island 2020 / 2. Chi sono Serena Spena e Davide Varriale, la coppia di Temptation Island 2020 / 3. Chi sono Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino, la coppia di Temptation Island 2020

Potrebbero interessarti Chi è Ettore Radaelli, il tentatore di Temptation Island 2020 Temptation Island 2020 streaming e diretta tv: dove vedere live la seconda puntata del reality Mare Fuori: la trama della serie tv con Carolina Crescentini