Taratata streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata
Taratata streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata
Taratata è lo show in onda dal 9 febbraio 2026 in prima serata su Canale 5 con la conduzione di Paolo Bonolis. Due serate evento pensate per celebrare il valore autentico delle performance dal vivo e l’emozione dell’incontro tra grandi artisti. Ma dove vedere Taratata in diretta tv ee in streaming? Ecco tutte le informazioni.
In tv
Appuntamento in prima visione questa sera, 16 febbraio 2026. con la prima puntata su Canale 5 alle ore 21.30 con la conduzione di Paolo Bonolis. Sul palco della ChorusLife Arena di Bergamo si alterneranno Alessandra Amoroso, Annalisa, Biagio Antonacci, Luca Carboni, Gigi D’Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, Ligabue, Fiorella Mannoia, Negramaro, Max Pezzali.
Taratata streaming live
Se non siete a casa potete recuperare la puntata in modalità streaming e on demand su Mediaset Infinity.
Quante puntate
Quante puntate sono previste per Taratata? In tutto due grandi prime serate su Canale 5 con la conduzione di Paolo Bonolis a partire dal 9 febbraio 2026.
- Prima puntata: 9 febbraio 2026 TRASMESSA
- Seconda puntata: 16 febbraio 2026 OGGI