Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 16:36
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Taratata: lo show musicale su Canale 5 con Paolo Bonolis

Immagine di copertina
AGF
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

Taratata: lo show musicale su Canale 5 con Paolo Bonolis. Anticipazioni, ospiti, cast, location, quante puntate, cantanti, canzoni, durata, quanto dura, orario, inizio, streaming, scaletta

Taratata è un gande show musicale in due serate condotto in prima visione su Canale 5 da Paolo Bonolis a partire dal 9 febbraio 2026. Al centro i più grandi artisti del nostro panorama musicale. Due serate evento pensate per celebrare il valore autentico delle performance dal vivo e l’emozione dell’incontro tra grandi artisti. Ma chi sono i cantanti e gli artisti che si esibiscono? Ecco tutte le informazioni.

Anticipazioni, cantanti, cast, ospiti

Un allestimento scenografico di grande impatto, con un palco centrale, cuore pulsante della trasmissione che celebra la musica in tutte le sue forme: esibizioni straordinarie, duetti inediti e momenti esclusivi vedranno protagonisti dodici tra i più amati interpreti della scena italiana. Sul palco della ChorusLife Arena di Bergamo si alterneranno Alessandra Amoroso, Annalisa, Biagio Antonacci, Luca Carboni, Gigi D’Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, Ligabue, Fiorella Mannoia, Negramaro, Max Pezzali.

“Taratata” si propone come uno spazio unico in cui gli artisti si racconteranno attraverso le loro canzoni, i testi, le sonorità e le melodie che hanno segnato intere generazioni, regalando al pubblico anche numerose sorprese. Un’esperienza immersiva capace di coinvolgere il pubblico presente e quello da casa, trasformando ogni serata in una vera e propria Festa della Musica.

Taratata: quante puntate

Abbiamo visto il cast e i cantanti, ma quante puntate sono previste per Taratata? In tutto due grandi prime serate su Canale 5 con la conduzione di Paolo Bonolis a partire dal 9 febbraio 2026.

  • Prima puntata: 9 febbraio 2026
  • Seconda puntata: 16 febbraio 2026

Streaming e tv

Dove vedere Taratata in diretta tv e streaming? Appuntamento in prima visione su Canale 5 il 9 e 16 febbraio 2026, alle ore 21.30. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Spettacoli / I giornalisti di RaiSport contro il direttore Petrecca: telecronache non firmate e sciopero a fine Olimpiadi
Spettacoli / Paolo Bonolis sul caso Pucci: "Ha fatto bene a ritirarsi da Sanremo 2026"
TV / Ascolti tv domenica 8 febbraio: Cuori 3, Olimpiadi, Chi vuol essere milionario
Ti potrebbe interessare
Spettacoli / I giornalisti di RaiSport contro il direttore Petrecca: telecronache non firmate e sciopero a fine Olimpiadi
Spettacoli / Paolo Bonolis sul caso Pucci: "Ha fatto bene a ritirarsi da Sanremo 2026"
TV / Ascolti tv domenica 8 febbraio: Cuori 3, Olimpiadi, Chi vuol essere milionario
TV / Super Bowl 2026, i cantanti che si esibiranno durante l’Halftime Show
TV / Halftime show Super Bowl 2026 streaming e diretta tv: dove vedere lo spettacolo
TV / Che tempo che fa: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 8 febbraio 2026
TV / Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 8 febbraio 2026
TV / Report: le anticipazioni della puntata di stasera, 8 febbraio 2026, su Rai 3
TV / Cuori 3: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata
TV / Cuori 3 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata
Ricerca