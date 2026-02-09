Taratata: lo show musicale su Canale 5 con Paolo Bonolis. Anticipazioni, ospiti, cast, location, quante puntate, cantanti, canzoni, durata, quanto dura, orario, inizio, streaming, scaletta

Taratata è un gande show musicale in due serate condotto in prima visione su Canale 5 da Paolo Bonolis a partire dal 9 febbraio 2026. Al centro i più grandi artisti del nostro panorama musicale. Due serate evento pensate per celebrare il valore autentico delle performance dal vivo e l’emozione dell’incontro tra grandi artisti. Ma chi sono i cantanti e gli artisti che si esibiscono? Ecco tutte le informazioni.

Anticipazioni, cantanti, cast, ospiti

Un allestimento scenografico di grande impatto, con un palco centrale, cuore pulsante della trasmissione che celebra la musica in tutte le sue forme: esibizioni straordinarie, duetti inediti e momenti esclusivi vedranno protagonisti dodici tra i più amati interpreti della scena italiana. Sul palco della ChorusLife Arena di Bergamo si alterneranno Alessandra Amoroso, Annalisa, Biagio Antonacci, Luca Carboni, Gigi D’Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, Ligabue, Fiorella Mannoia, Negramaro, Max Pezzali.

“Taratata” si propone come uno spazio unico in cui gli artisti si racconteranno attraverso le loro canzoni, i testi, le sonorità e le melodie che hanno segnato intere generazioni, regalando al pubblico anche numerose sorprese. Un’esperienza immersiva capace di coinvolgere il pubblico presente e quello da casa, trasformando ogni serata in una vera e propria Festa della Musica.

Taratata: quante puntate

Abbiamo visto il cast e i cantanti, ma quante puntate sono previste per Taratata? In tutto due grandi prime serate su Canale 5 con la conduzione di Paolo Bonolis a partire dal 9 febbraio 2026.

Prima puntata: 9 febbraio 2026

Seconda puntata: 16 febbraio 2026

Streaming e tv

Dove vedere Taratata in diretta tv e streaming? Appuntamento in prima visione su Canale 5 il 9 e 16 febbraio 2026, alle ore 21.30. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.