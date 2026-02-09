Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:16
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Taratata: quante puntate, durata e quando finisce lo show di Canale 5

Immagine di copertina
AGF
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Taratata: quante puntate, durata e quando finisce lo show di Canale 5

Quante puntate sono previste per Taratata, lo show musicale condotto da Paolo Bonolis e in onda in prima visione su Canale 5? Appuntamento con due nuove grandi serate, dalle ore 21.30, il 9 e il 16 febbraio 2026. Due lunedì imperdibili con i grandi protagonisti della musica italiana. Ecco la programmazione completa.

  • Prima puntata: 9 febbraio 2026
  • Seconda puntata: 16 febbraio 2026

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata di Taratata? Appuntamento in prima visione su Canale 5 alle ore 21.30, subito dopo la Ruota della fortuna, per due imperdibili prime serate. La serata finisce intorno a mezzanotte e mezza, per una durata complessiva di circa tre ore, pubblicità incluse. Tra gli ospiti sul palco di Bergamo si alterneranno: Alessandra Amoroso, Annalisa, Biagio Antonacci, Luca Carboni, Gigi D’Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, Ligabue, Fiorella Mannoia, Negramaro, Max Pezzali.

Streaming e tv

Dove vedere Taratata in diretta tv e streaming? Appuntamento in prima visione su Canale 5 il 9 e 16 febbraio 2026, alle ore 21.30. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Taken 3 – L’ora della verità: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Taratata: il cast (cantanti e ospiti) dello show su Canale 5
TV / Taratata: le anticipazioni e il cast della prima puntata su Canale 5
Ti potrebbe interessare
TV / Taken 3 – L’ora della verità: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Taratata: il cast (cantanti e ospiti) dello show su Canale 5
TV / Taratata: le anticipazioni e il cast della prima puntata su Canale 5
TV / Cuori 3: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata
TV / Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 9 febbraio 2026
TV / Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti
TV / Cuori 3 streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata
TV / Taratata streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata
TV / Taratata: lo show musicale su Canale 5 con Paolo Bonolis
Spettacoli / I giornalisti di RaiSport contro il direttore Petrecca: telecronache non firmate e sciopero a fine Olimpiadi
Ricerca