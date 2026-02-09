Taratata: quante puntate, durata e quando finisce lo show di Canale 5

Quante puntate sono previste per Taratata, lo show musicale condotto da Paolo Bonolis e in onda in prima visione su Canale 5? Appuntamento con due nuove grandi serate, dalle ore 21.30, il 9 e il 16 febbraio 2026. Due lunedì imperdibili con i grandi protagonisti della musica italiana. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: 9 febbraio 2026

Seconda puntata: 16 febbraio 2026

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata di Taratata? Appuntamento in prima visione su Canale 5 alle ore 21.30, subito dopo la Ruota della fortuna, per due imperdibili prime serate. La serata finisce intorno a mezzanotte e mezza, per una durata complessiva di circa tre ore, pubblicità incluse. Tra gli ospiti sul palco di Bergamo si alterneranno: Alessandra Amoroso, Annalisa, Biagio Antonacci, Luca Carboni, Gigi D’Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, Ligabue, Fiorella Mannoia, Negramaro, Max Pezzali.

Streaming e tv

Dove vedere Taratata in diretta tv e streaming? Appuntamento in prima visione su Canale 5 il 9 e 16 febbraio 2026, alle ore 21.30. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.