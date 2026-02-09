Icona app
TV

Taratata: il cast (cantanti e ospiti) dello show su Canale 5

di Antonio Scali
Taratata: il cast (cantanti e ospiti) dello show su Canale 5

Taratata è un grande show musicale condotto da Paolo Bonolis e in onda su Canale 5 in due grandi prime serate, il 9e  il 16 febbraio 2026. Ma qual è il cast e i cantanti che si esibiranno? Sul palco della ChorusLife Arena di Bergamo si alterneranno Alessandra Amoroso, Annalisa, Biagio Antonacci, Luca Carboni, Gigi D’Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, Ligabue, Fiorella Mannoia, Negramaro, Max Pezzali.

Le serate, registrate alla ChorusLife Arena di Bergamo, segnano il ritorno di un progetto pensato per rimettere al centro le canzoni e chi le interpreta. Alla conduzione c’è Paolo Bonolis, chiamato a dare ritmo e identità a uno show che punta sull’incontro tra linguaggi e generazioni.

Nato come spazio d’incontro autentico tra artisti e pubblico, Taratata mette al centro la musica senza artifici: una scenografia che si sviluppa intorno a un eccezionale palco al centro valorizzando le performance, i duetti inediti e il dialogo che si crea magicamente tra generazioni e generi diversi. Uno show diventato nel tempo simbolo di qualità, sperimentazione e libertà artistica. Oggi, con il suo ritorno, “Taratata” promette di continuare questa tradizione, portando sul palco performance indimenticabili ed inedite con l’energia che solo la musica live sa trasmettere.

Streaming e tv

Dove vedere Taratata in diretta tv e streaming? Appuntamento in prima visione su Canale 5 il 9 e 16 febbraio 2026, alle ore 21.30. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Ricerca