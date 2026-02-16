Taratata: le anticipazioni e il cast della seconda puntata su Canale 5, 16 febbraio 2026

Questa sera, lunedì 16 febbraio 2026, alle ore 21.30 su Canale 5 va in onda la seconda puntata di Taratata, lo show musicale con Paolo Bonolis in prima visione per due serate di grande musica. Uno show evento per celebrare il valore autentico delle performance dal vivo e l’emozione dell’incontro tra grandi artisti. Ma scopriamo gli ospiti e i cantanti di stasera.

Anticipazioni, cast, ospiti, cantanti

Sul palco della ChorusLife Arena di Bergamo si alterneranno Alessandra Amoroso, Annalisa, Biagio Antonacci, Luca Carboni, Gigi D’Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, Ligabue, Fiorella Mannoia, Negramaro, Max Pezzali. Le serate, registrate alla ChorusLife Arena di Bergamo, segnano il ritorno di un progetto pensato per rimettere al centro le canzoni e chi le interpreta. Alla conduzione c’è Paolo Bonolis, chiamato a dare ritmo e identità a uno show che punta sull’incontro tra linguaggi e generazioni.

Nato come spazio d’incontro autentico tra artisti e pubblico, Taratata mette al centro la musica senza artifici: una scenografia che si sviluppa intorno a un eccezionale palco al centro valorizzando le performance, i duetti inediti e il dialogo che si crea magicamente tra generazioni e generi diversi. Uno show diventato nel tempo simbolo di qualità, sperimentazione e libertà artistica.

Streaming e tv

Dove vedere Taratata in diretta tv e streaming? Appuntamento in prima visione su Canale 5 il 9 e 16 febbraio 2026, alle ore 21.30. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.