Tale e Quale Show, le anticipazioni della nona puntata in onda su Rai 1

Questa sera, venerdì 13 novembre 2020, torna l’appuntamento serale con Tale e Quale Show, il programma d’intrattenimento in onda su Rai 1 con la decima edizione e la conduzione di Carlo Conti che però stasera non sarà presente in studio Il motivo? Il covid. Dopo essere stato sostituito dai tre giudici, però, Conti che si sente molto meglio condurrà da casa. Previste come al solito tantissime esibizioni dal vivo e tutte in diretta, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid. I concorrenti che dovranno imitare le più grandi star della musica italiana ed internazionale: a votare le loro esibizioni sarà ovviamente una giuria che sarà composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. Vediamo quali sono le anticipazioni della nona puntata di Tale e Quale Show, in onda oggi, venerdì 13 novembre 2020, in prima serata, ore 21,25, su Rai 1.

Le anticipazioni della nona puntata

Quella che va in onda questa sera è la nona e penultima puntata di Tale e Quale Show 2020. Com’è già accaduto qualche settimana fa, Carlo Conti – le cui condizioni sono migliorate – tornerà a condurre la puntata da casa, per cui ai giudici rimarranno ai loro posti. Questa sera, grande sorpresa, ci sarà un giudice d’eccezione al femminile: si tratta dell’attrice Elena Sofia Ricci.

Ma chi interpreterà chi? Vediamo quali sono le esibizioni previste per questa sera. Virginio diventa Ed Sheeran, Barbara Cola prova a ripetersi con Emma Marrone, Jessica Morlacchi se la vede con Rihanna, Francesco Monte veste i panni di Tiziano Ferro, Lidia Schillaci imita Beyoncé, Carolina Rey si trasforma in Laura Pausini, Sergio Muniz diventa Julio Iglesias, Giulia Sol interpreta Liza Minnelli, Agostino Penna si mette alla prova con Phil Collins e Pago con Massimo Ranieri.

Una volta terminata la puntata, sommando le due votazioni (quella dei giurati e quella dei personaggi stessi) sarà decretato il vincitore della serata. La prossima settimana vedremo andare in onda la finale. Il programma vi aspetta con la nona puntata stasera, venerdì 13 novembre, alle ore 21,25 su Rai 1.

Leggi anche: 1. Tutto su Tale e Quale Show: concorrenti, giudici, come si vota, streaming; 2. I dieci concorrenti: chi sono; 3. I giudici della decima edizione

Potrebbero interessarti Grande Fratello Vip 2020, le anticipazioni sulla puntata del 13 novembre: concorrenti, ultime news Romulus, le anticipazioni della seconda puntata in onda il 13 novembre Titolo V, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 13 novembre 2020 su Rai 3