Tale e Quale Show 2019 anticipazioni puntata finale: cosa succede l’8 novembre

È giunta la resa dei conti. Anche Tale e Quale Show dovrà mettere un punto a questa nona edizione condotta ancora una volta da Carlo Conti. Soltanto in sei hanno superato la prima selezione, i migliori talenti della nona edizione hanno partecipato alla seconda e ultima fase del talent di Rai 1 ma soltanto uno vincerà.

Non ci sono più i 13 concorrenti originari dell’edizione 2019, ma solo i migliori 6 che si scontrano con i migliori 6 dell’edizione scorsa.

Tutto quello che c’è da sapere su Tale e Quale Show 2019

Nella precedente puntata ha trionfato Antonio Mezzancella, uno dei concorrenti dell’edizione 2018.

Ma cosa succederà nell’ultima puntata del torneo dei campioni all’interno degli studi di Fabrizio Frizzi di Roma? Ecco le anticipazioni di stasera, 8 novembre 2019, di Tale e Quale Show.

Tale e Quale Show 2019, le anticipazioni della puntata finale

Arriva la resa dei conti: su dodici concorrenti, soltanto uno potrà vincere il titolo di campione di Tale e Quale Show 2019.

Anche nell’ultima puntata si sfideranno i sei concorrenti che hanno superato la prima manche del talent (Agostino Penna, Francesco Monte, Davide de Marinis, Lidia Schillaci, Jessica Morlacchi e Tiziana Rivale) e i sei richiamati dall’anno scorso (Antonio Mezzancella, Massimo Di Cataldo, Giovanni Vernia, Roberta Bonanno, Alessandra Drusian e Vladimir Luxuria).

I 12 concorrenti dovranno quindi sfidarsi a suon di imitazioni sul palcoscenico e verranno valutati dalla giuria, composta come al solito da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme.

Puntata importante che vedrà i concorrenti cimentarsi per l’ultima volta nelle loro imitazioni.

Secondo le anticipazioni di Tale e Quale Show, le imitazioni di stasera saranno le seguenti: Agostino Penna sarà Andrea Bocelli, Francesco Monte se la vedrà con John Legend, Davide de Marinis ricorderà il rock and roll di Little Tony, Lidia Schillaci renderà omaggio a “The Voice” Whitney Houston, Jessica Morlacchi si metterà nei panni di Mariah Carey, Tiziana Rivale sarà Agnetha Fältskog degli Abba, Antonio Mezzancella si trasformerà in Marco Mengoni, Massimo Di Cataldo si immedesimerà in Johnny Dorelli, Giovanni Vernia onorerà il genio di Prince, Roberta Bonanno farà rivivere il “reuccio” Claudio Villa, Alessandra Drusian imiterà Marcella Bella e Vladimir Luxuria avrà le sembianze di Alberto Camerini.

Tale e Quale Show, le anticipazioni della puntata finale: cosa si vince

Questa sera, oltre alla classica giuria, saranno presenti anche due volti noti nel mondo dello spettacolo i cui voti saranno preziosi per decretare il vincitore della nona edizione di Tale e Quale Show: al fianco della Goggi, Panariello e Salemme vedremo infatti Gigi Proietti – che già in passato aveva partecipato come giudice del programma – e Sergio Castellitto.

I giudici speciali della puntata finale di Tale e Quale Show 2019

Colui che si aggiudicherà il titolo di campione della nona edizione del programma otterrà una targa e 20 mila euro che donerà a una Onlus benefica: in caso di ex aequo la cifra sarà divisa per i due o più artisti a pari merito.

Tale e Quale Show 2019, arrivano i Tali e Quali la settimana prossima

Attenzione: questa sarà pure la puntata finale, ma non è l’ultima. Venerdì 22 novembre 2019 andrà in onda la decima e conclusiva puntata di Tale e Quale Show, che si chiamerà “Tali e Quali” e vedrà salire sul palco i migliori imitatori non professionisti scelti tra tutti quelli che hanno inviato i loro video al sito e alla redazione del programma.

Saranno 12 le eccellenze che si esibiranno dal vivo davanti a una super-giuria che lotteranno con le loro imitazioni di cantanti famosi per conquistare il titolo di “Tali e Quali – Campione 2019”.

Pronti per lo spettacolo? L’appuntamento con la nona e ultima puntata è su Rai 1, alle ore 21:25 di venerdì 8 novembre 2019.

