Tale e Quale Show 2019, Gigi Proietti e Sergio Castellitto come giudici speciali della puntata finale

Venerdì 8 novembre 2019 va in onda la nona puntata di Tale e Quale Show, una serata importante perché coincide con la finale. Soltanto uno dei dodici concorrenti sarà proclamato campione della nona edizione, ma chi?

Dei 13 concorrenti che hanno preso parte alla prima parte del programma, sono passati in sei: Agostino Penna, Francesco Monte, Davide de Marinis, Lidia Schillaci, Jessica Morlacchi e Tiziana Rivale hanno dovuto vedersela con i migliori sei dell’anno scorso (Antonio Mezzancella, Massimo Di Cataldo, Giovanni Vernia, Roberta Bonanno, Alessandra Drusian e Vladimir Luxuria).

I concorrenti solitamente sono valutati dalla giuria, composta da tre membri: Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme.

Ma, per quest’ultima puntata, vedremo altri due giudici pronti a valutare le performance dei 12 concorrenti in gara.

Tale e Quale Show 2019, Gigi Proietti e Sergio Castellitto giudici per una sera

Una puntata speciale pretende giudici speciali. Oltre a Loretta Goggi, Salemme e Panariello che hanno accompagnato questa nona edizione, vedremo schierati in giuria anche Gigi Proietti (che torna a Tale e Quale Show) e Sergio Castellitto.

Non è la prima volta per Gigi Proietti: l’attore romano aveva già preso parte al programma in qualità di giudice insieme all’instancabile Loretta Goggi e Claudio Lippi nel 2015. Al cinema l’abbiamo visto recitare in film come “Se permettete parliamo di donne”, “La ragazza del bersagliere”, “Bubù”, “Gli ordini sono ordini”, “Chi dice donna dice donna”, “Alberto il grande” e l’ultimo “Pinocchio” di Garrone.

Sergio Castellitto, attore romano a sua volta, può contare su un vastissimo curriculum. L’abbiamo visto in tantissimi film, tra i più recenti ricordiamo “La bellezza del somaro”, “Una famiglia perfetta”, “La buca”, “Fortunata” e “Ricchi di fantasia”.

Cos’hanno in comune Castellitto e Proietti? Pezzi unici, la nuova fiction di Rai 1 dove Castellitto interpreta Vanni il falegname, mentre Panariello è l’amico fabbro. La storia, coprodotta da Rai Fiction, Indiana Production e Cassiopea Film Production, è ambientata nel mondo dell’artigianato toscano.

“La nostra è un’epoca inodore, digitale, dove ci si dice ti amo o ci si lascia con un tweet. Interpretando Vanni, un formidabile artigiano, anzi un artista nel suo lavoro, ho riscoperto le sensazioni della materia: il legno ha un odore, una vita, le mani si feriscono, esce il sangue, la falegnameria è piena di polvere. È stato emozionante riscoprire tutta questa materia, alla quale non siamo più abituati”, ha dichiarato Sergio Castellitto a TV Sorrisi e Canzoni.

Sia Gigi Proietti che Sergio Castellitto saranno giudici speciali della nona e ultima puntata di Tale e Quale Show, in onda venerdì 8 novembre 2019 su Rai 1 in prima serata.