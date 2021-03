Svegliati amore mio racconta una storia vera: “Gli autori hanno incontrato una donna”

La fiction di Canale 5 Svegliati amore mio racconta una storia vera? Tanti appassionati dalla miniserie con Sabrina Ferilli se lo stanno chiedendo. La risposta è arrivata dall’attrice protagonista: “Si ispira a fatti realmente accaduti – ha detto la Ferilli al Corriere della Sera -. Gli autori hanno incontrato una donna che vive in uno dei tanti luoghi dove si trova un’azienda siderurgica. Ma hanno raccolto anche molte altre testimonianze analoghe”.

“Mi auguro – ha proseguito l’attrice – che con questa nuova storia si smuovano altre acque stagnanti. Riguardo alle industrie che creano inquinamento grave per la popolazione. Queste fabbriche non devono essere chiuse ma convertite, bonificate. Per dare lavoro e al tempo stesso salvare vite umane”. A chi è ispirata la fiction? Il nome della donna non è stato svelato né dalla Ferilli né dagli autori della fiction. Il mistero resta.

Streaming e tv

Abbiamo visto che Svegliati amore mio è tratta da una storia vera, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda su Canale 5 il mercoledì sera in prima serata tv (ore 21,45). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) MediasetPlay.it che permette di seguire i vari programmi in onda sulle reti Mediaset da pc, tablet e smartphone.

