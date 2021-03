Svegliati amore mio: trama, cast, quante puntate e streaming

Da mercoledì 24 marzo 2021 su Canale 5 in prima serata tv va in onda Svegliati amore mio, miniserie televisiva italiana in tre puntate scritta e diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi. La miniserie narra la storia di Nanà, la cui vita cambia per sempre quando sua figlia Sara si ammala improvvisamente di leucemia. La storia personale, intima ed emotiva di una donna che fluisce in un racconto di impegno civile, in cui Davide sconfigge Golia e salva tutti i suoi affetti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Naná è una donna forte, animata da un profondo senso di giustizia, una mamma meravigliosa e una moglie innamorata. Un giorno tutto cambia: la sua bambina Sara si scopre affetta da leucemia. Dopo un momento di buio e dolore Nanà inizia una battaglia, con la forza di una leonessa, contro il “Mostro”. Forse è da lì che proviene il veleno che si è inoculato nel corpicino della figlia e il “Mostro” è l’acciaieria Ghisal dove da vent’anni lavora suo marito Sergio e dove ha trovato un suo ruolo, che gli ha permesso di dare una sicurezza alla famiglia. Riuscirà Nanà a sfondare il muro dell’omertà e della inconsapevolezza, che sono i più grandi nemici in questa sua lotta? Riuscirà a persuadere le altre madri, rassegnate al dolente destino che le vede perdere i figli, a unirsi alla sua battaglia? Ce la farà a convincere una dottoressa anestetizzata ormai dalla convivenza con la morte? E riuscirà a inchiodare un manager spietato, devoto solo al profitto?

Storia vera

Svegliati amore mio racconta una storia vera, realmente accaduta? La fare chiarezza è stata la protagonista, Sabrina Ferilli: “Si ispira a fatti realmente accaduti – ha detto al Corriere della Sera -. Gli autori hanno incontrato una donna che vive in uno dei tanti luoghi dove si trova un’azienda siderurgica. Ma hanno raccolto anche molte altre testimonianze analoghe”.

“Mi auguro – ha proseguito l’attrice – che con questa nuova storia si smuovano altre acque stagnanti. Riguardo alle industrie che creano inquinamento grave per la popolazione. Queste fabbriche non devono essere chiuse ma convertite, bonificate. Per dare lavoro e al tempo stesso salvare vite umane”. A chi è ispirata la fiction? Il nome della donna non è stato svelato.

Svegliati amore mio: il cast della fiction

Abbiamo visto la trama di Svegliati amore mio, ma qual è il cast completo della fiction? Di seguito l’elenco completo degli attori con i rispettivi ruoli:

Sabrina Ferilli: Nanà Santoro

Ettore Bassi: Sergio Santoro

Francesco Arca: Mimmo Giuliani

Caterina Sbaraglia: Sara Santoro

Francesco Venditti: Stefano Roversi

Veruska Rossi: Manuela Placido

Massimo Popolizio: Ettore Tagliabue

Adele Tirante: Adele

Iaia Forte: Ramona

Catena Fiorello: Gianna

Francesca Antonelli: Maddalena

Paolo Giommarelli: Paolo Torelli

Emanuele Salce: Commissario Caputo

Antonio Avella: Lorenzo

Bruno Torrisi: Vanni

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Svegliati amore mio, la fiction con Sabrina Ferrilli in onda su Canale 5? In tutto sono previste tre puntate. La prima andrà in onda il 24 marzo 2021; l’ultima il 7 aprile 2021. Di seguito la programmazione completa della fiction (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: mercoledì 24 marzo 2021

Seconda puntata: mercoledì 31 marzo 2021

Terza puntata: mercoledì 7 aprile 2021

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Svegliati amore mio? Ogni serata ha una durata (pubblicità incluse) di circa due ore. La messa in onda è prevista dalle ore 21,45 (circa) alle ore 23,45 (circa).

Streaming e tv

Dove vedere Svegliati amore mio in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda su Canale 5 il mercoledì sera in prima serata tv (ore 21,45). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) MediasetPlay.it che permette di seguire i vari programmi in onda sulle reti Mediaset da pc, tablet e smartphone.

