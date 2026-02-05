Icona app
TV

Striscia la Notizia – La voce della presenza (2026): anticipazioni, veline e ospiti della terza puntata

di Anton Filippo Ferrari
Striscia la Notizia – La voce della presenza (2026): anticipazioni, veline e ospiti della terza puntata

Questa sera, giovedì 5 febbraio 2026, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda la terza puntata di Striscia la notizia – La voce della presenza, lo storico programma di Antonio Ricci che approda in una nuova prestigiosa collocazione di palinsesto con cinque puntate, una a settimana, condotte da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, ricche di varietà, satira e inchieste. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (cast, veline e ospiti)

Ospiti in studio: Samira Lui al suo grande esordio dietro al bancone di Striscia, al fianco dei conduttori per tutta la puntata tra battute e gioco, anche in una rivisitata versione di Parole Parole di Mina; Lillo, protagonista insieme a Greggio, Iacchetti, Morselli e alle Veline di una coreografia fatta di gag e balletti; Raul Cremona nei panni del mitologico Mago Oronzo, con i suoi esilaranti e inimitabili giochi di prestigio.

Il terzo Tapiro d’oro della stagione, dopo quello consegnato a Fiorello e alla coppia Zalone-Nunziante, è per Laura Pausini, intercettata a Roma da Valerio Staffelli, alle prese con le polemiche riguardanti Gianluca Grignani e Marco Mengoni.
Inviato speciale della puntata è Giorgio Mastrota che si occupa di chi utilizza impropriamente i “parcheggi rosa”, riservati alle donne in gravidanza e ai genitori con bambini piccoli. Per i trasgressori, al posto delle “merdine” di Striscia, arrivano materassi e altri gadget, in perfetto stile re delle televendite.

Tra i servizi della puntata, torna l’esperimento sociale di Valerio Staffelli sul drammatico tema dei maltrattamenti alle donne. Spazio a una violenta aggressione subita da Michele Macrì e dal suo operatore durante un’inchiesta sulla pesca illegale a Cirò, in provincia di Crotone. Moreno Morello prosegue l’inchiesta sugli strani giri legati ai servizi di pronto intervento domestico. Rajae Bezzaz si occuperà di alcune villette occupate abusivamente e Jimmy Ghione farà luce sul fenomeno delle minicar truccate, un trend pericoloso sempre più diffuso tra i giovanissimi. Enrico Lucci irromperà alla “prima” della Bohème al teatro dell’Opera di Roma. Presenti anche Giuseppe Longinotti con la nuova tappa della stravagante campagna elettorale a sindaco di Milano, Rosaria Rollo e la sua rubrica I Nuovi Mostri, e Barbascura X, che esplorerà con ironia le stranezze del mondo animale.

Tra gag e sorprese, gli spettacolari stacchetti delle Veline Alessia Anzioli, Lavinia Circeo, Ginevra Festa, Lara Granata, Nausica Marasca e Virginia Stablum, protagoniste della sigla finale “Dazi” assieme all’immancabile Gabibbo.

Inviati

Abbiamo visto le anticipazioni (veline e ospiti), ma quali sono gli inviati di Striscia la Notizia – La voce della presenza (2026)? Ai nastri di partenza gli inviati Luca Abete, Dario Ballantini, Rajae Bezzaz, Antonio Casanova, Jimmy Ghione, Giuseppe Longinotti, Enrico Lucci, Michele Macrì, Francesco Mazza, Moreno Morello e Valerio Staffelli. Pronti, con le loro rubriche satiriche Cristiano Militello, Barbascura X e Rosaria Rollo. Altri inviati, noti e non, arricchiranno la squadra nel corso delle puntate, perché chi fa l’inviato di Striscia… lo è per sempre. In prima linea anche il Gabibbo, icona del programma. La sigla? Quella di questa edizione si intitola “Dazi” ed è dedicata alle bizze di Donald Trump.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Ricerca