Striscia la Notizia – La voce della presenza (2026): anticipazioni, veline, ospiti, quante puntate e streaming

Da giovedì 22 gennaio 2026 alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda Striscia la notizia – La voce della presenza, lo storico programma di Antonio Ricci che approda in una nuova prestigiosa collocazione di palinsesto con cinque puntate, una a settimana, condotte da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, ricche di varietà, satira e inchieste. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (cast, veline e ospiti)

Insieme a Greggio e Iacchetti, in uno studio completamente rinnovato, ci saranno sei Veline: Alessia Anzioli, Lavinia Circeo, Ginevra Festa, Lara Granata, Nausica Marasca e Virginia Stablum. Novità assoluta del programma, una band dal vivo diretta dal maestro Demo Morselli. Eccezionalmente nella prima puntata, Maria De Filippi, affiancata da Tina Cipollari e Giovannino, si cimenterà nell’inedita veste di inviata del tg satirico. La missione del terzetto sarà quella di consegnare l’iconica “merdina” di Striscia a chi parcheggia indebitamente l’auto nel posto riservato alle persone con disabilità. Ospiti diversi in ogni puntata arricchiranno lo show. Il 22 gennaio in studio ci saranno il campione del mondo Alessandro Del Piero e la criminologa Roberta Bruzzone.

Quali sono gli inviati di Striscia la Notizia 2026? Ai nastri di partenza gli inviati Luca Abete, Dario Ballantini, Rajae Bezzaz, Antonio Casanova, Jimmy Ghione, Giuseppe Longinotti, Enrico Lucci, Michele Macrì, Francesco Mazza, Moreno Morello e Valerio Staffelli. Pronti, con le loro rubriche satiriche Cristiano Militello, Barbascura X e Rosaria Rollo. Altri inviati, noti e non, arricchiranno la squadra nel corso delle puntate, perché chi fa l’inviato di Striscia… lo è per sempre. In prima linea anche il Gabibbo, icona del programma. La sigla? Quella di questa edizione si intitola “Dazi” ed è dedicata alle bizze di Donald Trump.

Striscia la notizia – La voce della presenza (2026): quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Striscia la notizia – La voce della presenza (2026) su Canale 5? In tutto andranno in onda cinque puntate: la prima giovedì 22 gennaio 2026; la quinta e ultima giovedì 19 febbraio 2026. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: giovedì 22 gennaio 2026

Seconda puntata: giovedì 29 gennaio 2026

Terza puntata: giovedì 5 febbraio 2026

Quarta puntata: giovedì 12 febbraio 2026

Quinta puntata: giovedì 19 febbraio 2026

Streaming e tv

Dove vedere Striscia la notizia – La voce della presenza (2026) in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,45 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.