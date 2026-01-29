Icona app
Ultimo aggiornamento ore 17:58
TV

Striscia la Notizia – La voce della presenza (2026): anticipazioni, veline e ospiti della seconda puntata

di Anton Filippo Ferrari
Striscia la Notizia – La voce della presenza (2026): anticipazioni, veline e ospiti della seconda puntata

Questa sera, giovedì 29 gennaio 2026, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda la seconda puntata di Striscia la notizia – La voce della presenza, lo storico programma di Antonio Ricci che approda in una nuova prestigiosa collocazione di palinsesto con cinque puntate, una a settimana, condotte da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, ricche di varietà, satira e inchieste. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (cast, veline e ospiti)

Una puntata ricca di grandi ospiti: da Gerry Scotti, che per una volta vestirà i panni del concorrente in un’edizione speciale e ricca di colpi di scena de La Ruota della fortuna, a Lorella Cuccarini, che si trasformerà in “Wonder Cucca”, la super inviata di Striscia. E ancora: Gabriel Garko che darà prova del suo passato da ballerino in una coreografia con le Veline, e il trio formato da Paolo Del Debbio, Mario Giordano e Gianluigi Nuzzi, i “Bellissimi di Retequattro” che, annunciati da Emanuela Folliero, si cimenteranno in una veste a loro particolarmente insolita.

Il secondo Tapiro d’oro della stagione, dopo quello consegnato la settimana scorsa a Fiorello, è per il re degli incassi cinematografici Checco Zalone e il regista Gennaro Nunziante. Tra gli inviati “specialissimi” arrivano I Cugini di campagna, che si occuperanno di un tema caro a Striscia: i furbetti del tornello in metropolitana. Chi meglio di loro potrebbe “cantarla” a chi scavalca senza biglietto?

Tra i servizi: Luca Abete e la sua troupe aggrediti e minacciati durante un servizio a Napoli sui tassisti abusivi, Moreno Morello indaga su alcuni strani giri legati ai servizi di pronto intervento domestico e Francesco Mazza – dopo il servizio in Spagna sui desokupas – volerà in Giappone per toccare con mano le differenze culturali tra Oriente e Occidente. Rajae Bezzaz si occuperà di violenza sugli uomini e Michele Macrì di case fantasma. E ancora: come reagiscono le persone quando un padre maltratta un figlio omosessuale? Lo scopriremo nel nuovo esperimento sociale condotto da Valerio Staffelli.
Tornano anche Giuseppe Longinotti, che proseguirà la stravagante campagna elettorale a sindaco di Milano, Rosaria Rollo e la sua rubrica I Nuovi Mostri e Barbascura X, che esplorerà con ironia le stranezze del mondo animale. Mentre in studio è atteso Cristiano Militello e i suoi esilaranti cartelli. Infine, può esserci evento mondano senza un’incursione di Enrico Lucci?

Tra gag e sorprese, nuovi spettacolari stacchetti delle Veline Alessia Anzioli, Lavinia Circeo, Ginevra Festa, Lara Granata, Nausica Marasca e Virginia Stablum, protagoniste della sigla finale “Dazi” assieme all’immancabile Gabibbo.

Inviati

Abbiamo visto le anticipazioni (veline e ospiti), ma quali sono gli inviati di Striscia la Notizia – La voce della presenza (2026)? Ai nastri di partenza gli inviati Luca Abete, Dario Ballantini, Rajae Bezzaz, Antonio Casanova, Jimmy Ghione, Giuseppe Longinotti, Enrico Lucci, Michele Macrì, Francesco Mazza, Moreno Morello e Valerio Staffelli. Pronti, con le loro rubriche satiriche Cristiano Militello, Barbascura X e Rosaria Rollo. Altri inviati, noti e non, arricchiranno la squadra nel corso delle puntate, perché chi fa l’inviato di Striscia… lo è per sempre. In prima linea anche il Gabibbo, icona del programma. La sigla? Quella di questa edizione si intitola “Dazi” ed è dedicata alle bizze di Donald Trump.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
